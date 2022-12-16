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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بداية جديدة .. غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بعد ساعات من إعلان انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا. 

وأخفت غادة عبد الرازق جميع صورها وزوجها السابق من تطبيق انستجرام، عقب إعلان خبر انفصالها، وأظهرت شعارا بارزا بديلا عن إطلالاتها كتب عليها باللغة الإنجليزية:" بداية جديدة تحدث الآن". 

ومنذ قليل نشرت غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها، وهي صفحة بيضاء ولم تعلق عليها، وهو أسلوب اتبعه العديد من الفنانين مؤخرا منهم أصالة عقب انفصالها عن طارق العريان، وقبل زواجها من فائق حسن. 

انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها هيثم زانيتا، حسبما أكدت لبرنامج Et بالعربي، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق.

 

وتألقت الفنانة غادة عبد الرازق، بصورة جديدة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت غادة رفقة ابنتها روتانا بإطلالة محتشمة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا وفضفاضًا باللون البني، أما من الناحية الجمالية وضعت مكياجًا صاخبا، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة الكعكة المرفوعة وهو ما ناسب إطلالتها.

غادة عبد الرازق انستجرام طارق العريان الفنانة غادة عبد الرازق تطبيق انستجرام

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