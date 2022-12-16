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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي جمال يمازج جمهوره : بعمل سيرش بجنون عن طرق زياده كثافة الشعر

صدى البلد

مازح الفنان رامي جمال، جمهورة بسؤال  عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامي جمال : من ساعه ما حلقت بعمل سيرش بجنون عن طرق زياده كثافه الشعر ومنع التساقط 😂😂انتو ايه اكتر حاجه بتعملو عليها سيرش اما نشوف الإبداع 😄

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يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنيته الجديد خلال أيام قليلة من الآن وتحمل اسم قمر ونور من إنتاج شركة نجوم ريكوردز.

رامي جمال انتهى من تسجيل الأغنية مؤخرا داخل أحد استديوهات الصوت الشهيرة، ويعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية وعمل المكساج الخاص بها لطرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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