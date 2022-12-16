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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصرخ لوحدي .. رسالة مؤلمة من إيمي سمير غانم لوالديها الراحلين

صدى البلد

تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم  والديها الراحلين بكلمات مؤثرة  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة  لوالديها الراحلين و كتبت : محتاجه ليهم اوي، حاسه بتوتر و ضغط غير عادي ، بحاول اتعايش بس بصراحه الموضوع صعب و مطول اوي، بنزل و اتصور واشوف ناس و اصحاب الحمدلله بس بصراحه ارجع بليل اشد في شعري و صورتهم دي بتخليني مش اعيط ، انا ممكن اصرخ لوحدي ،ارجو الدعاء ليهم و ليا (رب ارحمهما كما ربياني صغيرا).

أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد أخبار حمل شقيقتها إيمي

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وتواجدت إيمي سمير غانم مع حسن الرداد في كل عروض فيلمه داخل وخارج مصر، حيث أقيم 3 عروض خاصة في دبي والرياض وجدة، وعادت إلى مصر لمساندته هنا أيضا برفقة شقيقتها دنيا سمير غانم.

عرض فيلم تحت تهديد السلاح في المانيا  تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقي وبطوله النجم حسن الرداد ومي عمر و شيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعباس ابو الحسن .

إيمي سمير غانم الفنان الراحل سمير غانم الراحلة دلال عبد العزيز الفنان الراحل سيمر غانم والفنانة دلال عبدالعزيز

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