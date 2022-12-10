أخبار الفن| مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين.. حقيقة حمل إيمي سمير غانم.. اعتقال فنانة شهيرة

مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حقيقة حمل إيمي سمير غانم، اعتقال فنانة شهيرة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
عشقي الأول.. مصطفى كامل يعرب عن فخره بجلوسه على كرسي أم كلثوم
أعرب الفنان مصطفى كامل، عن فخره بتوليه نقابة المهن الموسيقية، وجلوسه على كرسي سبق وجلست عليه كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدا على سعادته بتولي النقابة خلفا لها.
كلها نفاق .. عضو بنقابة الموسيقيين ينفعل على مصطفى كامل
أثار عضو بنقابة المهن الموسيقية، الجدل خلال قيام الفنان مصطفى كامل، بإعادة افتتاح مقر النقابة بعد التجديد والتطوير.
بـ قرار من مصطفى كامل .. حلمي بكر نقيبًا شرفيًا لـ الموسيقيين
حرص الفنان مصطفى كامل، على تكريم الموسيقار حلمي بكر، خلال إعادة افتتاح نقابة المهن الموسيقية، بعد عملية التطوير والتجديد التي شهدتها النقابة.
مصطفى كامل يكرم أشرف زكي وحسن إش إش ورموز الموسيقيين في مصر
حرص الفنان مصطفى كامل، على تكريم عدد من الموسيقيين الذين أثروا الحياة الغنائية في مصر، وذلك داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.
فردوس عبد الحميد: الضاحك الباكي صحح معلومتين عن تاريخنا
استضاف نادي الصيد، صناع مسلسل "الضاحك الباكي" لتكريمهم، حيث حضرت النجمة فردوس عبد الحميد، والكاتب محمد الغيطي.
اعتقال فنانة لبنانية شهيرة بتهمة غسيل أموال
اعتلقت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف غسيل أموال مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
الغيطي منفعلا: عليا الطلاق ما جبت سيرة أم بديعة المصابني بـ"الضاحك الباكي"
انفعل الكاتب محمد الغيطي، على احد الحضور بندوة تكريم أبطال مسلسل "الضاحك الباكي" عندما هاجمه ووجه له اتنتقادات عن المسلسل.
ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل
رفضت الفنانة دنيا سمير غانم ، الرد على الأخبار المتداولة حول حمل شقيقتها، الفنانة إيمي سمير غانم، وحينما وجه لها السؤال في مقابله مع برنامج Et بالعربي؛ ردت بشكل غير متوقع، قائلة: "خلينا في الشغل وبس".