أخبار الفن| مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين.. حقيقة حمل إيمي سمير غانم.. اعتقال فنانة شهيرة

مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حقيقة حمل إيمي سمير غانم، اعتقال فنانة شهيرة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أعرب الفنان مصطفى كامل، عن فخره بتوليه نقابة المهن الموسيقية، وجلوسه على كرسي سبق وجلست عليه كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدا على سعادته بتولي النقابة خلفا لها.

أثار عضو بنقابة المهن الموسيقية، الجدل خلال قيام الفنان مصطفى كامل، بإعادة افتتاح مقر النقابة بعد التجديد والتطوير.

حرص الفنان مصطفى كامل، على تكريم الموسيقار حلمي بكر، خلال إعادة افتتاح نقابة المهن الموسيقية، بعد عملية التطوير والتجديد التي شهدتها النقابة.

حرص الفنان مصطفى كامل، على تكريم عدد من الموسيقيين الذين أثروا الحياة الغنائية في مصر، وذلك داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.

استضاف نادي الصيد، صناع مسلسل "الضاحك الباكي" لتكريمهم، حيث حضرت النجمة فردوس عبد الحميد، والكاتب محمد الغيطي.

اعتلقت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف غسيل أموال مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

انفعل الكاتب محمد الغيطي، على احد الحضور بندوة تكريم أبطال مسلسل "الضاحك الباكي" عندما هاجمه ووجه له اتنتقادات عن المسلسل.

رفضت الفنانة دنيا سمير غانم ، الرد على الأخبار المتداولة حول حمل شقيقتها، الفنانة إيمي سمير غانم، وحينما وجه لها السؤال في مقابله مع برنامج Et بالعربي؛ ردت بشكل غير متوقع، قائلة: "خلينا في الشغل وبس".