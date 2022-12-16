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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 400 ألف جنيه.. قفزة هائلة في أسعار أودي Q8 موديل 2022

صدى البلد

شهدت أسعار السيارة أودي Q8 موديل 2022  قفزة هائلة في أسعارها وصلت الى 400 ألف جنيه دفعة واحدة للفئة الثانية S Line Plus ، و 250 ألف جنيه للفئة الأولى S Line، وتعتبر أغلى سيارات العلامة الألمانية الفاخرة في مصر.

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أودي Q8 موديل 2022

مواصفات سيارة أودي Q8 موديل 2022

تتسارع السيارة أودي Q8 موديل 2022 انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 250 كيلومتر في الساعة.

أودي Q8 موديل 2022

تعتمد السيارة أودي Q8 موديل 2022 على محرك سعة 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، ينتج طاقة قصوى تصل الى ى 600 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، بنظام دفع رباعي، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 8 نقلات.

 

تأتي السيارة أودي Q8 موديل 2022 بقياسات هيكلية تبلغ 4986 مم للطول، و 1995 مم للعرض، ويصل ارتفاعها عن الأرض 1705 مم، ويصل حجم الشنطة الى 605 لتر، وتصل سعة خزان الوقود 85 لتر.

أودي Q8 موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة أودي Q8 موديل 2022

أودي Q8 موديل 2022 فئة  S Line بسعر 3,550,000 جنيه.

أودي Q8 موديل 2022 فئة  S Line Plus بسعر 3,750,000 جنيه.

 

أودي Q8 موديل 2022 أودي S Line Plus S Line

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