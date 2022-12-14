رسميا.. زيادة جديدة لأسعار سكودا في مصر | صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية سكودا عن زيادة رسمية جديدة لجميع الإصدارات المطروحة في السوق المصري، وتراوحت الزيادات حسب كل إصدار، وحسب الفئة، وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية منذ بداية شهر ديسمبر.
سكودا فابيا موديل 2022
الفئة الأولى DYNAMIC بسعر 700,000 جنيه
الفئة الثانية AMBITION بسعر 785,000 جنيه
الفئة الثالثة MC بسعر 850,000 جنيه
سكودا سكالا موديل 2022
الفئة الأولى AMBITION بسعر 800,000 جنيه
الفئة الثانية STYLE بسعر 900,000 جنيه
سكودا كاميك موديل 2022
الفئة الأولى AMBITION بسعر 850,000 جنيه
الفئة الثانية STYLEبسعر 950,000 جنيه
سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022
الفئة الأولى AMBITION بسعر 900,000 جنيه
الفئة الثانية STYLE بسعر 1,000,000 جنيه
الفئة الثالثة STYLE PLUS بسعر 1,075,000 جنيه
الفئة الرابعة RS بسعر 1,400,000 جنيه
سكودا كاروك موديل 2022
الفئة الأولىDYNAMIC بسعر 990,000 جنيه
الفئة الثانية AMBITION بسعر 1,075,000 جنيه
الفئة الثالثة STYLبسعر 1,175,000 جنيه
سكودا سوبيرب موديل 2022
الفئة الأولى DYNAMIC بسعر 1,075,000 جنيه
الفئة الثانية AMBITION بسعر 1,250,000 جنيه
الفئة الثالثة SPORT LINE بسعر 1,300,000 جنيه
سكودا كودياك موديل 2022
الفئة الأولى DYNAMIC بسعر 1,300,000 جنيه
الفئة الثانية AMBITION بسعر 1,400,000 جنيه
الفئة الثالثة STYLE بسعر 1,500,000 جنيه
الفئة الرابعة SPORT LINE بسعر 1,550,000 جنيه
الفئة الخامسة L&K بسعر 1,625,000 جنيه