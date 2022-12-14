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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. زيادة جديدة لأسعار سكودا في مصر | صور

صدى البلد

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية سكودا عن زيادة رسمية جديدة لجميع الإصدارات المطروحة في السوق المصري، وتراوحت الزيادات حسب كل إصدار، وحسب الفئة، وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية منذ بداية شهر ديسمبر.

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سكودا فابيا موديل 2022

سكودا فابيا موديل 2022

الفئة الأولى DYNAMIC بسعر 700,000 جنيه

الفئة الثانية AMBITION بسعر 785,000 جنيه

الفئة الثالثة MC بسعر 850,000 جنيه

سكودا سكالا موديل 2022

سكودا سكالا موديل 2022

الفئة الأولى  AMBITION بسعر 800,000 جنيه

الفئة الثانية  STYLE بسعر 900,000 جنيه

سكودا كاميك موديل 2022

سكودا كاميك موديل 2022

الفئة الأولى AMBITION بسعر 850,000 جنيه

الفئة الثانية STYLEبسعر 950,000 جنيه

 

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022

الفئة الأولى AMBITION بسعر 900,000 جنيه

الفئة الثانية  STYLE بسعر 1,000,000 جنيه

الفئة الثالثة STYLE PLUS بسعر 1,075,000 جنيه

الفئة الرابعة RS بسعر 1,400,000 جنيه

 

سكودا كاروك موديل 2022

سكودا كاروك موديل 2022

الفئة الأولىDYNAMIC  بسعر 990,000 جنيه

الفئة الثانية AMBITION بسعر 1,075,000 جنيه

الفئة الثالثة  STYLبسعر 1,175,000 جنيه

 

 

سكودا سوبيرب موديل 2022

سكودا سوبيرب موديل 2022

الفئة الأولى DYNAMIC بسعر 1,075,000 جنيه

الفئة الثانية AMBITION بسعر 1,250,000 جنيه

الفئة الثالثة SPORT LINE بسعر 1,300,000 جنيه

 

سكودا كودياك موديل 2022

سكودا كودياك موديل 2022

الفئة الأولى  DYNAMIC بسعر 1,300,000 جنيه

الفئة الثانية  AMBITION بسعر 1,400,000 جنيه

الفئة الثالثة STYLE بسعر 1,500,000 جنيه

الفئة الرابعة  SPORT LINE بسعر 1,550,000 جنيه

الفئة الخامسة L&K بسعر 1,625,000 جنيه

سكودا فابيا سكودا سكودا سكالا سكودا كودياك سكودا كاميك

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