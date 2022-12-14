رسميا.. زيادة جديدة لأسعار سكودا في مصر | صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية سكودا عن زيادة رسمية جديدة لجميع الإصدارات المطروحة في السوق المصري، وتراوحت الزيادات حسب كل إصدار، وحسب الفئة، وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية منذ بداية شهر ديسمبر.

سكودا فابيا موديل 2022

الفئة الأولى DYNAMIC بسعر 700,000 جنيه

الفئة الثانية AMBITION بسعر 785,000 جنيه

الفئة الثالثة MC بسعر 850,000 جنيه

سكودا سكالا موديل 2022

سكودا سكالا موديل 2022

الفئة الأولى AMBITION بسعر 800,000 جنيه

الفئة الثانية STYLE بسعر 900,000 جنيه

سكودا كاميك موديل 2022

سكودا كاميك موديل 2022

الفئة الأولى AMBITION بسعر 850,000 جنيه

الفئة الثانية STYLEبسعر 950,000 جنيه

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2022

الفئة الأولى AMBITION بسعر 900,000 جنيه

الفئة الثانية STYLE بسعر 1,000,000 جنيه

الفئة الثالثة STYLE PLUS بسعر 1,075,000 جنيه

الفئة الرابعة RS بسعر 1,400,000 جنيه

سكودا كاروك موديل 2022

سكودا كاروك موديل 2022

الفئة الأولىDYNAMIC بسعر 990,000 جنيه

الفئة الثانية AMBITION بسعر 1,075,000 جنيه

الفئة الثالثة STYLبسعر 1,175,000 جنيه

سكودا سوبيرب موديل 2022

سكودا سوبيرب موديل 2022

الفئة الأولى DYNAMIC بسعر 1,075,000 جنيه

الفئة الثانية AMBITION بسعر 1,250,000 جنيه

الفئة الثالثة SPORT LINE بسعر 1,300,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2022

سكودا كودياك موديل 2022

الفئة الأولى DYNAMIC بسعر 1,300,000 جنيه

الفئة الثانية AMBITION بسعر 1,400,000 جنيه

الفئة الثالثة STYLE بسعر 1,500,000 جنيه

الفئة الرابعة SPORT LINE بسعر 1,550,000 جنيه

الفئة الخامسة L&K بسعر 1,625,000 جنيه