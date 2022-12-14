زيادة 380 ألف جنيه .. الأسعار الجديدة لـ سكودا كاروك موديل 2022

شهدت أسعار الإصدار الجديد من السيارة سكودا كاروك موديل 2022 قفزة هائلة في أسعارها وصلت الى 380 ألف جنيه دفعة واحدة، وتتوفر السيارة في السوق المصري بـ 3 فئات هما AMBITION و DYNAMIC و STYL.

سكودا كاروك موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سكودا كاروك موديل 2022 في السوق المصري:

الفئة الأولى AMBITION بسعر 990,000 جنيه

الفئة الثانية DYNAMIC بسعر 1,075,000 جنيه

الفئة الثالثة STYLبسعر 1,175,000 جنيه

مواصفات السيارة سكودا كاروك موديل 2022

تتوفر السيارة سكودا كاروك موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، ومحرك بقوة 150 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1400 سي سي تيربو، يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

سكودا كاروك موديل 2022

تتوفر سكودا كاروك موديل 2022 بمصابيح أمامية مصفوفة بتقنية LED، والتي تضيف لمسات سوداء لإطارات النوافذ والمرايا الجانبية، وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة، وقضبان السقف، وتم تجهيز طرازات StyL بجناح أكبر، وعجلات 17 بوصة.

سكودا كاروك موديل 2022

حصلت السيارة سكودا كاروك ف موديل 2022 من الداخل على العديد من التجهيزات الداخلية الفاخرة مثل شاشة ملونة تعمل باللمس، إلى جانب حزمة من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة، وتقنية دعم التطبيقات الحديثة مثل Android Auto و Apple CarPlay، مع الشحن اللاسلكي الاختياري للهاتف.