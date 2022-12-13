حصاد 2022.. سيارات خارقة ظهرت وتألقت خلال العام

شهد عام 2022 ظهور عدداً كبيراً من السيارات الخارقة التي تعمل بالكهرباء أو البنزين أو كلاهما معاً، ما يعرف بالهايبر كار أو السيارات الهجينة، حيث استثمرت العديد من العلامات التجارية الكبرى أموالاً طائلة لتطوير محركاتها الخارقة لضخ قوة أكبر، بالإضافة لتطوير التصميم الخارجي الذي يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في قطاع السيارات الخارقة.

ريماك نيفييرا

ريماك نيفييرا

تعتمد السيارة الخارقة ريماك نيفييرا على أربعة محركات كهربائية، محرك لكل عجلة تنتج معاً قوة تصل الى 1887 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 2360 نيوتن/متر، حيث يتيح ذلك للنوذج الانطلاق من 0 حتى 96 كيلومتر/ساعة في غضون 1.85 ثانية فقط وقطع مسافة ربع ميل في 8.582 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة ريماك نيفييرا بـ 2 مليون و100 ألف دولار.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت

جاءت السيارة على محرك بوجاتي تشيرون سوبر سبورت بمحرك الشركة الأيقوني الشهير W16 بسعة 8000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 1578 حصانًا بفضل علبة التروس ذات النسبة الأطول، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1600 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعات قصوى تزيد عن 420 كيلومتر في الساعة.

يبلغ سعر السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 3 ملايين و 100 ألف دولار.

مرسيدس AMG Project one

مرسيدس AMG Project one

تعتبر سيارة مرسيدس AMG Project one الأقوى في أسطول الشركة الألمانية، وجاءت بمحرك هجين بسعة 1.6 لتر و 6 سلندر مع أربعة محركات كهربائية بقوة إجمالية تصل الى 1063 حصان، منهم 574 حصان من محرك الاحتراق الداخلي، والباقي من المحركات الكهربائية، ويقترن المحرك بناقل حركة 7 سرعات جديد كلياً مدمج مع قفل تفاضلي، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.9 ثانية، بسرعة قصوى 352 كيلومتر في الساعة.

يبلغ سعر السيارة مرسيدس AMG Project one بـ 2.7 مليون دولار.

بينينفارينا باتيستا

تستمد السيارة بينينفارينا باتيستا الخارقة قوتها من محرك بقوة 1900 حصان (1417 كيلووات) وعزم دوران يصل الى 1696 رطل قدم (2300 نيوتن متر) بواسطة أربعة محركات كهربائية، كما ستعتمد على بطارية تبلغ طاقتها 120 كيلو وات في الساعة من شركة Rimac، ويستغرق التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال زمن أقل من 2.0 ثانية.

يبدأ سعر السيارة بينينفارينا باتيستا بـ 2.5 مليون دولار.

دي توميزو P900

تأتي السيارة دي توميزو P900 بمحرك V12 يضخ قوة تصل الى 888 حصانًا، ووزن يبلغ 900 كيلوجرام فقط، بفضل حوض كربون خفيف الوزن، ومع تصميم خارجي مخصص لتعزيز الأداء الديناميكي الهوائي.

يبدأ سعر السيارة دي توميزو P900 من 3 ملايين دولار، ويقتصر على 18 نموذجًا فقط.

كوينيجسيج ريجيرا

كوينيجسيج ريجيرا

تتميز سيارة كوينيجسيج ريجيرا بمحرك V8 توين تيربو بسعة 5000 سي سي، يولد قوة تصل إلى 1100 حصان، بالإضافة لثلاث محركات كهربائية تعمل جنباً الى جنب لترتفع القوة الاجمالية الى 1500 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الي 2000 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 2.8 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 404 كيلومتر في الساعة، وقد تزيد الى 531 حسب تصريحات الشركة المنتجة لها.

تبدأ أسعار السيارة كوينيجسيج ريجيرا بـ 3 ملايين دولار وسيقتصر إنتاجها على 80 نسخة فقط.

Bohema Super car

Bohema Super car

جاءت السيارة الخارقة Bohema بمحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.8 لتر، مرتبط بمحرك نيسان جي تي آر، حيث عقدت الشركة التشيكية صفقة توريد للمحركات مع صانع السيارات الياباني نيسان، نتج المحرك 700 حصان (522 كيلووات)، و 535 رطل قدم (725 نيوتن متر) من عزم الدوران، تبلغ سرعة السيارة 300 كيلومتر في الساعة.

يبدأ سعر Bohema Super car من 1.3 مليون دولار ويقتصر على 10 نماذج فقط.

أستون مارتن فالهالا

أستون مارتن فالهالا

تأتي سيارة أستون مارتن فالهالا بمحرك V8 ثماني الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 4000 سي سي مع نظام دفع هجين بقوة 937 حصان وعزم دوران يصل إلي 1000 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، وتبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/س في زمن قدرة 2.5 ثانية فقط وتصل سرعتها القصوى 330 كم/س.

تبدأ أسعار السيارة "أستون مارتن فالهالا" مليون و 300 ألف دولار تقريباً.

لامبورجيني سيان

لامبورجيني سيان

حصلت سيارة لامبورجيني سيان على محرك V12 ، يتألف من 12 سلندر، بسعة 6500 سي سي، بقوة 819 حصان و عزم دوران يصل الي 758 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعات، وتتسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية فقط بلغت سرعتها القصوى 355 كيلومتر/ ساعة.

يبدأ سعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 بـ 3.5 مليون دولار.

مكلارين سولوس

مكلارين سولوس

تتوفر السيارة الرياضية ماكلارين سولوس بمقعد واحد، وسرعة قصوى تزيد عن 320 كيلومتر في الساعة، وتعتبر مقتبسة من سيارات فورمولا 1 التي ينتجها مصنع مكلارين، ومدعومة بمحرك V10 بسعة 5.2 لتر بسعة 5.2 لتر يضخ قوة تصل الى 829 حصانا، مع تسارع من 0 إلى 100 كيومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط.

سيبدأ سعر السيارة ماكلارين سولوس بـ 3.6 ملايين دولار.