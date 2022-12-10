أفضل 5 سيارات مستعملة تحت سعر 200 ألف جنيه| صور

شهد عام 2022 ارتفاعا كبيراً في أسعار السيارات الجديدة وصل إلى الضعف تقريباً على العديد من الموديلات، ونتيجة لذلك زاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة، كحل اقتصادي بديل، وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد أبرز 5 سيارات مستعملة تحت سعر 200 ألف جنيه.

شيري اريزو موديل 2021

شيري اريزو موديل 2021

تعتمد السيارة شيري اريزو موديل 2021 محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 141 نيوتن/متر عند 3800 لفة في الدقيقة، وتتسارع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، وقطعت مسافة تصل الى 180 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة شيري اريزو موديل 2021 في سوق المستعمل نحو 190 ألف جنيه تقريباً.

هيونداي النترا موديل 2005

هيونداي النترا موديل 2005

تستمد السيارة هيونداي النترا موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر ينتج قوة تصل الى 107 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 146 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة كما تتوفر ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات وتعمل السيارة بالدفع الأمامي وتأتي بخزان وقود سعة 55 لتر، وقطعت مسافة تصل الى 200 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة هيونداي النترا موديل 2005 في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه تقريباً.

نيسان صني موديل 2014

نيسان صني موديل 2014

تعتمد السيارة نيسان صنى موديل 2014 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 حصان، بينما يبلغ العزم الأقصى للدوران نحو 134 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ويصل استهلاك السيارة من للوقود الى 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وقطعت مسافة تصل لـ 200 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة نيسان صني موديل 2014 في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه تقريباً.

شيفروليه كروز موديل 2014

شيفروليه كروز موديل 2014

تتوفر السيارة شيفروليه كروز موديل 2014 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي أ 1800 سي سي، ينتج قوة تصل الى 141 حصاناً مع 176 نيوتن متر من عزم الدوران، وتقدر قدرة توفير استهلاك الوقود بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلو مع ناقل حركة يدوي، أو 7.8 لتر لكل 100 كيلو متر للنسخة المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه كروز موديل 2014 في سوق المستعمل نحو 190 ألف جنيه تقريباً.

رينو لوجان موديل 2016

رينو لوجان موديل 2016

جاءت السيارة رينو لوجان موديل 2016 بنوعين من المحركات، الأول بسعة 1600 سي سي، وقوة 90 حصاناً، ويصل العزم الأقصى للسيارة حوالي 128نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي (مانيوال) يتكون من 5 سرعات، بينما يأتي المحرك الثاني بسعة 1600 سي سي وقوة 110 حصان مع عزم دوران يبلغ حوالي 148 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 5 سرعات، وتستهلك حوالي 6.2 لتر من الوقود لكل 100كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كيلومتر في الساعة.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2016 في سوق المستعمل نحو 190 ألف جنيه تقريباً.