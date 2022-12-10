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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب رانجلر بـ 170 ألف جنيه| تفاصيل

جيب رانجلر
جيب رانجلر

اشتهرت شركة جيب وتألقت بفضل إنتاجها لسيارات الدفع الرباعي 4X4، واكتسبت شعبية كبيرة في السوق المصرية، حيث تعتبر السيارة الأيقونية "رانجلر" من بين أشهر إصدارتها على الإطلاق في السوق.

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جيب رانجلر

وكان الإقبال زاد على شراء السيارات المستعملة مؤخراً، نظراً للارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة منذ بداية بداية عام 2022 مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من أزمات في نقص أشباه الموصلات، وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.

جيب رانجلر

مواصفات جيب رانجلر موديل 1997 "مستعملة"

وحصلت السيارة جيب رانجلر موديل 1997 على محرك 3000 سي سي، يعمل بمنظومة الدفع الرباعي 4X4، مقترن بناقل حركة يدوي، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 200 ألف كيلومتر.

وتعتبر جيب رانجلر موديل 1997 فبريكة من الداخل، وتحتوي على رش من الخارج، حسب منصات البيع الموجودة على الإنترنت.

وتأتي جيب رانجلر موديل 1997 ببعض الإضافات الخارجية مثل حامل السقف، وزجاج كهربائي، ومصابيح مخصصة للشبورة، وعجلات خاصة للسير على الطرق الوعرة، ومقاعد جلد، ومصابيح زينون أمامية، وتكييف، وسنتر لوك.

 جيب رانجلر

كما تتوفر السيارة بتكييف باور سنتر لوك مدخل AUX، نظام فرامل مانع للانزلاق (ABS)، بلوتووث، ومدخل USB، ونظام مراقبة الجر (TCS)، و تكييف، وزجاج كهربائي، ووسائد هوائية للراكب والسائق.

            

 رانجلر موديل

أسعار السيارة جيب رانجلر موديل 1997

يبدأ سعر السيارة جيب رانجلر موديل 1997 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب الإصدار، ومستوى الكماليات والتجهيزات الخاصة بها.

جيب رانجلر جيب رانجلر جيب رانجلر موديل 1997 سوق المستعمل

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