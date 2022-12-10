للمصريين بالخارج.. قيمة الوديعة البنكية بالدولار لـ سيات ليون | صور

تعتبر السيارة سيات ليون أحد أبرز السيارات الأوروبية في السوق المحلي المصري، وتتميز بتصميم شبابي عصري، ومجموعة من وسائل الأمن والسلامة، بالإضافة لأنظمة الترفيه، وأنظمة مساعدة السائق.

سيات ليون موديل 2022

ويبحث العديد من المصريين عن استيراد سيارات من الخارج وذلك نظراً للزيادات الكبيرة في أسعار السيارات بالسوق المحلي، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية الموجه للمصريين بالخارج بإلغاء الضرائب والرسوم المستحقة على السيارات المستوردة مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

ويتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

سيات ليون موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية لسيارة سيات ليون المزودة بمحرك 1500 سي سي موديل 2021 حتى موديل 2023 حسب الجريدة الرسمية:

سيات ليون موديل 2021 بقيمة قدرها 4.188 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 14.837 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيات ليون موديل 2022 بقيمة قدرها 5.659 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 20.095 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيات ليون موديل 2023 بقيمة قدرها 5.055 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 21.502 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيات ليون موديل 2022

أسعار السيارة سيات ليون موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الاولى ADVANCED بسعر 790,000 جنيه

الفئة الثانية ADVANCED بسعر 830,000 جنيه

الفئة الثالثة FR بسعر 875,000 جنيه

مواصفات السيارة سيات ليون موديل 2022

تعتمد السيارة سيات ليون موديل 2022 على محرك بقوة قدرها 150 حصانا، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، يمكنه ضخ و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 8 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 210 كيلومتر في الساعة.