للبنات.. أرخص سيارة هاتشباك أوتوماتيك في السعودية| صور

تتميز سيارات الهاتشباك الصغيرة بتصميمها الشبابي الأنيق وألوانها الفريدة، كما تعتمد على محركات اقتصادية موفرة في استهلاك الوقود، ومرونتها الكبيرة في الشوارع والأماكن المزدحمة، كما تتوفر بأسعار أقل نسبياً من نظيرتها في فئة السيدان والكروس أوفر، وتعتبر سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 من أبرزها وأقلها تكلفة في السعودية.

سوزوكي سويفت موديل 2022

مواصفات سوزوكي سويفت موديل 2022

تتوفر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 بمحرك ينتج قوة قدرها 82 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يصل الى 113 نيوتن/متر، سعة 1200 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، وناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 نقلات، وتصل نسبة استهلاكها من الوقود الى 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 الى 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من وضعية السكون 0 خلال 13.2 ثانية، بينما يقدر سرعتها القصوى نحو 170 كيلومتر في الساعة.

سوزوكي سويفت موديل 2022

جاءت السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 من الداخل بنظام تكييف هواء يدوي أو أوتوماتيكي، مع نوافذ كهربائية أمامية ونوافذ خلفية كهربائية أيضاً، ومنفذ USB ، ومنفذ AUX ومدخل شحن للهاتف الجوال، وراديو ودعم تشغيل أسطوانات CD، ودعم الوسائط المتعددة والملفات الصوتية MP3مع تقنية البلوتوث.

تأتي السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 بقياسات هيكلية خارجية تبلغ 3840 مم للطول الكلي، و 1735 مم للعرض، و 1495مم للارتفاع الكلي، بينما يبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2450 مم، وتبلغ مساحة تخزين الحقيبة الخلفية نحو 265 لتر.

سوزوكي سويفت موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2022

تتوفر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 في السعودية بسعر 49,450 ريال.