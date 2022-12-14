عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ بـ 40 ألف ريال.. 5 سيارات هاتشباك جديدة للشراء من السعودية|صور

صدى البلد

يضم السوق السعودي مجموعة من أقوى السيارات في فئة الهاتشباك، والتي تتميز بصغر حجمها ومرونتها الكبيرة في الشوارع والأماكن المزدحمة، كما تتوفر بأسعار أقل نسبياً من نظيرتها في فئة السيدان والكروس أوفر، بالإضافة لاعتمادها على محركات موفرة في استهلاك البنزين.

حصاد 2022.. سيارات خارقة ظهرت وتألقت خلال العام

سوق المستعمل.. شيري أريزو بـ190 ألف جنيه| صور

سوزوكي سويفت موديل 2022

سوزوكي سويفت موديل 2022

تتوفر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 بمحرك ينتج قوة قدرها 82 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يصل الى 113 نيوتن/متر، سعة 1200 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، وتصل سرعتها القصوى الى 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة السكون 0 خلال 13.2 ثانية، بينما يقدر سرعتها القصوى نحو 170 كيلومتر في الساعة، حيث تستمد قدرات التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 نقلات، وتصل نسبة استهلاكها من الوقود الى 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 49,450 ريال

الفئة الثانية بسعر 72,450 ريال

فيات 500 موديل 2022

فيات 500 موديل 2022

تتوفر السيارة فيات 500 موديل 2022 بمحرك سعة 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 105 حصانا، و 131 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر امامي للعجلات، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 35 لتر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 182 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.7 ثاني، ويصل متوسط استهلاكها للوقود الى 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر تقريباً.

 

أسعار السيارة فيات 500 موديل 2022

تبلغ أسعار فيات 500 نحو 84,993 ريال سعودي.

فولكس فاجن جولف موديل 2022

فولكس فاجن جولف موديل 2022

وتعتمد السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 245 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتتسارع من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 6.2 ثوان، وتقدر نسبة استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.5 لتر وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 نحو 173,420 ريال.

كيا ريو موديل 2022

كيا ريو موديل 2022

تعتمد السيارة كيا ريو موديل 2022 على محرك بسعة 1400 سي سي أو 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، وعلبة تروس أوتوماتيك تتألف من 4 سرعات، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 185 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة كيا ريو موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 69,688 ريال

الفئة الثانية بسعر 69,688 ريال

الفئة الثالثة بسعر 71,758 ريال

الفئة الربعة بسعر 71,758 ريال

الفئة الخامسة بسعر 75,208 ريال

الفئة السادسة بسعر 75,323 ريال

الفئة السابعة بسعر 83,028 ريال

 

كيا بيكانتو موديل 2022

كيا بيكانتو موديل 2022

تعتمد سيارة كيا بيكانتو موديل 2021 على محرك V4 بسعة 1200 سي سي، يولد قوة تصل الى 84 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 120 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي بنظام جر أمامي، وخزان وقود بسعة 35 لتر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر ساعة في غضون 13.7 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 161 كيلومتر في الساعة.

 

كيا بيكانتو موديل 2022

الفئة الأولى Base 1.2L يبلغ سعرها 42.620 ريال سعودي.

الفئة الثانية  Top 1.2Lيبلغ سعرها 59.252 ريال سعودي

كيا ريو فولكس فاجن جولف فيات 500 الهاتشباك سوزوكى سويفت ديزاير السعودية الكروس اوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

تثبيت أسعار الذهب بمصر والدولة تتدخل.. سعر عيار 21 يتراجع بقوة |شاهد

موضوعات متعلقة

بورصة السيارات.. زيادة أسعار رينو لوجان موديل 2022 | صور

بـ 200 ألف جنيه.. اشتري رينو لوجان أوتوماتيك مستعملة | صور

سوق المستعمل.. شيري أريزو بـ190 ألف جنيه| صور

حصاد 2022.. سيارات خارقة ظهرت وتألقت خلال العام

أخبار السيارات| 5 موديلات فاخرة للشراء من الإمارات.. أفضل 5 أنواع مستعملة تحت سعر 200 ألف جنيه

تبدأ من 175 ألف درهم.. 5 سيارات فاخرة للشراء من الإمارات| صور

أفضل 5 سيارات مستعملة تحت سعر 200 ألف جنيه| صور

جيب رانجلر بـ 170 ألف جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

أخرج الطفل بداخله.. بايدن يركب دراجة أطفال ويكسر مقودها |شاهد

مصرية تحصل على الميدالية البلاتينية للملكة إليزابيث لإسهاماتها القيمة في المجتمع الكندي

الجائحة مستمرة.. الصحة العالمية تنصح بتلقي اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا وكورونا

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 : شهرة وثروة

استقبال حاشد من الجالية المصرية لـ السيسي فور وصوله واشنطن |فيديو

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 : بشرى لهؤلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أفضل طبق لتعزيز صحة القلب والأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يومياً فى الفطور؟

نسف الكرش للأبد.. رجيم سريع لإنقاص الوزن ونحت القوام

شاهد| العشرات يتجمعون أمام مقر الرئيس السيسي في واشنطن احتفالا بقدومه

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ