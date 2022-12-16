التقى قادة المنظمات اليهودية| نشاط الرئيس السيسي على هامش القمة الأفريقية الأمريكية.. فيديو

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من اللقاءات المهمة خلال القمة الأفريقية الأمريكية، منها لقاء الرئيس السيسي، برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، وتباحث الرئيس و المنفي مستجدات الأوضاع على الساحة في ليبيا، و السيسي أكد موقف مصر الثابت بشأن ليبيا، ودعم المجلس الرئاسي الليبي.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن، السيناتور "ليندسي جراهام"، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، وأكد عضو مجلس الشيوخ مكانة مصر و التطلع لطوير الشراكة بين البلدبن فى الفترة المقبلة.

كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التوافق وتأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين تجاه مختلف الموضوعات والملفات الدولية.

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة، أكد الرئيس لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية، أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة ويغير تماما من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي، كما أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين على نحو يضمن الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.

ماذا قال قادة المنظمات اليهودية الأمريكية:

وأعرب قادة المنظمات اليهودية الأمريكية، عن تقديرهم البالغ لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي نحو إرساء مباديء السلام والتهدئة في المنطقة، ونشر روح التعاون ومكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، والإرهاب، وتبني قضايا التنمية حيث قدموا التهنئة للرئيس على نجاح القمة العالمية للمناخ التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي حرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين.

القضية الفلسطينية حاضرة بكل المحافل الدولية

يذكر أنه في القمة الصينية العربية والتي عقدت الاسبوع الماضي بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، والتي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول العربية والرئيس الصيني شي جين بينج، أكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية، قائلاً؛

"...إن آفاق التعاون العربي الصيني، وفرص تطويره، لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي والتنموي، بل تمتد إلى الآفاق السياسية والثقافية، فقد كانت السياسات الصينية المتوازنة تجاه مختلف القضايا العربية بشكل عام، وتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص، ودعم الجانب الصيني للحق الفلسطيني المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي، ولقد بادلت الدول العربية تلك المواقف الصينية المتزنة والداعمة، بمواقف مساندة للصين ومتفهمة لقضاياها وشواغلها.