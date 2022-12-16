برلمانية: تحقيق أهداف القمة الأمريكية الأفريقية في صالح القارة السمراء

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن الإدارة الأمريكية تدرك أهمية الدور المصرى من خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الأمريكية الأفريقية بواشنطن باعتبار مصر أحد وأهم الحلفاء الاستراتيجيين لأمريكا فى القارة الأفريقية، خاصة أن الفترة الماضية تشهد تقاربا كبيرا بين القاهرة وواشنطن وأكبر دليل على ذلك الاشادة الكبيرة الرئيس الأمريكى جو بايدن بالدور المصرى اقليمياً وعالمياً وذلك زيارة خلال مشاركته فى فاعليات قمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى.

وقالت دينا إسماعيل، فى بيان لها اليوم، إن الرئيس السيسى على مدى الـ 8 سنوات الماضية جعل المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته يضع القارة السمراء فى مقدمة اهتماماته مؤكدة أن ذلك الامر لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال الحرص الحقيقى من الرئيس السيسى عرض مشاكل وهموم القارة السمراء فى جميع المحافل الدولية بكل شفافية ومصداقية من أجل وضع الدول الكبرى أمام مسئولياتها للمساهمة الحقيقية فى مواجهة مختلف المشكلات والأزمات التى تواجه الدول الأفريقية .

وأكدت دينا أحمد إسماعيل الأهمية الكبيرة للقمة الأمريكية الأفريقية خاصة فى ظل حرص الإدارة الأمريكية على مشاركة قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأوروبى وجمعيات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص والقادة الشباب للمشاركة فى هذه القمة وهو ما يؤكد أهمية العلاقات الأمريكية المصرية الأفريقية وتعزيز التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة.

وأشارت النائبة إلى أهمية وضع العديد من القضايا والتحديات التى تواجه القارة السمراء على طاولة هذه القمة وفى مقدمتها تعزيز الشراكات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز السلام والأمن والحكم الرشيد، وتعزيز الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعمل بشكل تعاونى لتعزيز الأمن الصحى الإقليمى والعالمي وتعزيز الأمن الغذائي والاستجابة لظاهرة التغير المناخى، معربة عن ثقتها فى نجاح هذه القمة وتحقيقها لجميع أهدافها لصالح القاهرة وواشنطن ودول القارة السمراء .