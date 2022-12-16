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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الأنصار بقرية عنيبة في أسوان

إفتتاح مسجد الأنصار
إفتتاح مسجد الأنصار بعنيبة بنصر النوبة

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان سلسلة الإفتتاحات للمساجد الجديدة سواء التى شهدت أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة أو التى تم إنشاؤها بشكل كامل وذلك بواسطة الجهود الذاتية أو عبر الوزارة

وفى هذا الإطار أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، وصابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة اليوم الجمعة لإفتتاح مسجد الأنصار بقرية عنيبة بتكلفة 1.8 مليون جنيه ، وبمساحة 260 م2 ، وذلك بحضور القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

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إفتتاح مساجد 

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ حنفى محمود بعنوان " طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع" ، موضحاً بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 110 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة. 

وأكد الشيخ حنفى محمود، أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة .

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وكانت قد انعقدت لجنة الاستلام الابتدائي (إحلال وتجديد) لمعهد الدكتور جاد يوسف الإعدادي الثانوي بنين بالكلح شرق بإدفو، بحضور الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية. 

وضمت لجنة الاستلام المهندس أحمد بغدادي، المهندس صابر عبدالعظيم، محمد عبدالفتاح من منطقة الأقصر الأزهرية، ورضا صابر من منطقة المنيا الأزهرية، وعبدالناصر حامد شيخ المعهد، وذلك بإشراف المهندسة مروة ماهر عضو الإدارة الهندسية بمنطقة أسوان الأزهرية، ومهندس الكهرباء عبدالرحمن حامد.

جاء ذلك بحضور ياسر رمضان مدير الإدارة الهندسية بمنطقة أسوان الأزهرية، ومحمود مبروك مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمنطقة، وعيسى سلام مدير إدارة إدفو التعليمية الأزهرية، ومحمد عبدالموجود فني العملية، وعدد من أهالي القرية.

ويقع المعهد على مساحة 3000م2 تقريبًا ويضم دور أرضى و2 أدوار علوية بهم عدد 12 فصل دراسي، وقاعة أنشطة، ومكتبة، وغرفة تحضير، وغرفة كمبيوتر، وغرفة زائر صحي، وعدد 2 معمل، بجانب مصلى وميضه، وعدد 16 دورة مياه. 

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان اليوم الخميس بقاعة المشير طنطاوي بصحاري احتفالية كبري نظمتها وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والإدارة العامة المركزية لرعاية الشباب لتوزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بالجامعة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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