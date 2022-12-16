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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح أول جراحة لتغيير الصمام الميترالي بدون شق صدري بمستشفى بنها الجامعي

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة

أعلنت مستشفي بنها الجامعي نجاح أول جراحة كبري بقسم جراحة القلب والصدر لتغيير الصمام الميترالي بمنظار التجويف الصدري الجراحي بدون شق صدري وبفتحة منظار لا تتجاوز الخمسة سنتيمترات.

أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية تفاصيل الجراحة الناجحة بقسم جراحة القلب والصدر في بيان للمستشفي، حيث جرى استئصال الصمام التالف وإعادة تركيب صمام معدني لمريضة وكتب الله الشفاء لها وتعافت وخرجت من العناية المركزة لاستكمال علاجها بالقسم الداخلي.

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وأوضح البيان أنه قام بإجراء الجراحة الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر ببنها الجامعي والدكتور  باسم مفرح والدكتور محمد عمر، وقام بتشغيل ماكينة القلب الصناعي الدكتور محمود عبد العظيم والدكتورة نها عبد القادر والدكتورة فاطمة محمود وقام بتخدير المريضة الدكتور أحمد أبو الغيط والدكتورة أسماء فتح الباب وتمريض العمليات حمادة خليل وإسلام محمد.

تأتي هذه الجراحة ضمن خطة القسم لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء علي قوائم الانتظار والتي توليها الجامعة اهتمام بالغ برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة ورعاية الدكتور محمد الأشهب عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدعم الكبير من إدارة المستشفيات تحت إدارة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات.

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