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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص حاول غسل حصيلة نصبه على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزالة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية  "على خلاف الحقيقة" ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) ، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابسات الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية  "على خلاف الحقيقة" ، مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) ، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

و قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـــ 25 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال النصب أرباح غسل

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