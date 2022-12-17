تصدر التريند.. من هو زيزو آغا الذي هاجم محمد رمضان لمنع سفره العراق؟

تعرض الفنان محمد رمضان للهجوم من جمهوره في أكثر من مدينة عربية من بينها كردستان في العراق.

هجوم على محمد رمضان في كردستان

تصدى عدد من الشباب والفنانين لإقامة حفل لمحمد رمضان، ومن بينهم الفنان الكردستاني "زيزو اغا" الذي شن حملة علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إقامة حفلات محمد رمضان في كردستان.

وقال في مقطع متداول: "نحب الفن والثقافة ونرفض تقديمهم بصورة مهينة"، متابعا انه يفضل الفن الذي يدافع عن قضية.

وتابع زيزو آغا حديثه أنه يحرص على تمثيل قضايا الشهداء ومعاناة المهاجرين ومن بينها تقديم فيلم عن رحلات الهجرة غير الشرعية وسبب الهجرة ومغادرة الوطن.

منع محمد رمضان من إقامة حفل في كردستان

وفي وقت سابق، كان قد أكد قائم مقام قضاء أربيل، نبز عبدالحميد، في تصريحات لشبكة رووداو الإعلامية، أن الحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان، عن تقديمه في أربيل-كردستان، تم إلغاؤه بقرار من محافظ أربيل.

وأعلن مدير علاقات وزارة الثقافة والشباب بحكومة إقليم كوردستان، نامق هورامي، أن محمد رمضان لم يحصل على رخصة من محافظة أربيل.

وتابع أنه لهذا ليست لديهم الصلاحية لمنع إقامة أي حفل لأي فنان، لكن وزارة الثقافة لا تؤيد فكرة إقامة أي حفل من باب الاحترام لأبناء شرق كوردستان الذين قدموا شهداء.