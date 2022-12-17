الرئيس السيسي: مصر تعتز بعلاقة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في مقر إقامته بواشنطن، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي رحب بزيارة الرئيس إلى العاصمة الامريكية واشنطن، مثمناً دور مصر تحت قيادة سيادته في تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمي ومؤكداً الحرص المتبادل للولايات المتحدة على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات، خاصةً على صعيد التعاون الأمني والعسكري.

وأكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الولايات المتحدة، معرباً سيادته عن التطلع لمواصلة العمل على تنمية أواصر التعاون بين البلدين الصديقين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة، ومؤكداً في هذا الإطار أهمية تطوير التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يُمكّنهما من التعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من أزمات.