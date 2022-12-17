تعليم مطروح: حزمة برامج تدريبية عن فنيات صياغة الأسئلة لمعلمي المرحلة الثانوية

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن إدارة التدريب بدأت تنفيذ حزمة جديدة من البرامج التدريبية عن فنيات صياغة الأسئلة لعدد مائتين وتسعة وثلاثين متدربا من معلمي وموجهي المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية بكافة الإدارات التعليمية بقاعات ديوان عام المديرية.



وأوضح أن هذه البرامج تهدف إلى تنمية مهارات التفكير الابتكارى خلال وضع أسئلة الامتحانات للمواد الدراسية بالمرحلة الثانوية بما يقيس قدرات الطلاب الإبداعية بعيدا عن الأسئلة التقليدية لاسيما منها المقالية في الماضي وذلك للتخلص من الحفظ والتلقين لدي الطلاب في ظل خطة الوزارة لوضع أسئلة تقيس التفكير والإبداع لديهم بالإضافة إلي مناسبة الوزن النسبي للورقة الامتحانية مع محتويات المنهج .

وأشار شحاته أن تلك الحزمة تستهدف موجهين المواد الدراسية فى الإدارات التعليمية المختلفة للتدريب علي أساليب وفنيات وصياغة الأسئلة وفقًا لنظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية ووضع الاسئلة بما يضمن قياس نواتج التعلم والمستويات العليا من التفكير وذلك فى إطار خطة وزارة التعليم لتدريب معلمى المرحلة الثانوية علي مواصفات الأوراق الامتحانية سواء لصفوف النقل أو الثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي سوف تعقد يوم 10 يونيو القادم، وفق المنظومة الجديدة للامتحانات التى تقرر بها عودة الاسئلة المقالية بنسبة ١٥% بكل مادة امتحانية بينما تقرر أن يكون باقي الامتحان إلكتروني بنظام الاختيار من بين المتعدد وبنظام "الأوبن بوك".