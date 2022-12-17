السعودية: القبض على 14.8 ألف وافد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الأسبوع الماضي أكثر من 14.8 ألفا من مخالفي أنظمة الإقامة والحدود والعمل.

وأوضحت الوزارة السعودية أنه تم ضبط 8.8 ألف مخالف لنظام الإقامة، و3.8 ألف لنظام أمن الحدود، وحوالي ألفي مخالف لنظام العمل، فيما تم ضبط 676 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل، 58% منهم يمنيو الجنسية، و39% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 98 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك 24 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأفادت أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 45 ألف وافد مخالف، وتمت إحالة نحو 35 ألفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأكثر من ألفي مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 11 ألف مخالف لبلدانهم.