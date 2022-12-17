عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى سيارة دفع رباعي في السعودية موديل 2023

استون مارتن DBX موديل
استون مارتن DBX موديل 2023

تعتبر السيارة استون مارتن DBX موديل 2023، واحدة من أغلى الإصدارات المقدمة داخل السوق السعودي، والتي تنتمي للفئة الرياضية مع قدرات الدفع الرباعي للعجلات، حيث تضم السيارة العديد من التجهيزات الفنية إلى جانب الكثير من التقنيات.

لمحبي الفخامة .. أقوى سيارة من أستون مارتن في عمان موديل 2023

بقوة 100 حصان.. فريق بايكوليس يبني سيارة خارقة تنافس أستون مارتن

 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 في السعودية. 

استون مارتن DBX موديل 2023

تسارع السيارة استون مارتن موديل DBX 2023 

 

يمكن للسيارة استون مارتن DBX موديل 2023 أن تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 4.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر من نقطة السكون 0، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 291 كيلومتر في الساعة.

استون مارتن DBX موديل 2023

الاداء الفني لمحرك السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 

 

تضم السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 700 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

استون مارتن DBX موديل 2023

ابعاد وتصميم السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 

 

تأتي السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 بهيكل رياضي مع مصابيح أمامية تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى عدد رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 632 لتر، بينما تأتي بنسبة طول بلغت 5.039 متر، و 2.050 متر للعرض، مع عجلات رياضية ذات تصميم هندسي انيق.

استون مارتن DBX موديل 2023

سعر السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 في السوق السعودي 

 

تقدم السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 في السوق السعودي بقيمة قدرها مليون و 213 الف ريال.

استون مارتن DBX موديل 2023 استون مارتن موديل DBX 2023 السيارة استون مارتن موديل DBX 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

يقع في الفخ| تعليق ساخر من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

مبروك لكل الأهلاوية | تعليق صادم من ميدو بعد مباراة فيوتشر بالدوري

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

10 سيارات الأكثر مبيعًا في مصر .. صور

أرخص سيارة من تويوتا في مصر.. موديل 2023

حصاد 2022| 10 منافسين .. ترتيب متصدري مبيعات السيارات المستوردة في مصر

سعر ومواصفات فولكس فاجن "تيجوان" موديل 2022 في مصر

سعر جيتور X95 موديل 2022 في مصر .. صور

شيفروليه تكشف عن نسختها الجديدة "افيو" 2023 .. صور

لمحبي الفخامة .. أقوى سيارة من أستون مارتن في عمان موديل 2023

أشهر 5 سيارات دفع رباعي في السعودية موديل 2023

ترشيحاتنا

محي إسماعيل: أمير كرارة دمه خفيف ولو اشتغل كوميدي هيكسر الدنيا

محمد بركات عن تراجع مستوى الزمالك: الجمهور محتاج يطمن

برج القوس.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : شغل جديد ومرتب كبير

فصل الكهرباء عن 11منطقة وقرية في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 : مفاجآت سارة

خلال لقاء السيسي.. سوليفان يؤكد دعم أمريكا للإصلاح الاقتصادي في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الريد كاربت.. 30 صورة من حفل دير جيست بحضور النجوم

طريقة تحضير سلطة الفواكه بالكريم شانتيه

طرق تساعد فى علاج ألم الرقبة

انتبه.. هذه العادات تساعدك في الحفاظ على صحة الأمعاء

فيديو

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

الفضة بدل الذهب للشبكة.. مقترح برلماني يثير ضجة| إيه الحكاية؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ