أغلى سيارة دفع رباعي في السعودية موديل 2023

تعتبر السيارة استون مارتن DBX موديل 2023، واحدة من أغلى الإصدارات المقدمة داخل السوق السعودي، والتي تنتمي للفئة الرياضية مع قدرات الدفع الرباعي للعجلات، حيث تضم السيارة العديد من التجهيزات الفنية إلى جانب الكثير من التقنيات.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 في السعودية.

استون مارتن DBX موديل 2023

تسارع السيارة استون مارتن موديل DBX 2023

يمكن للسيارة استون مارتن DBX موديل 2023 أن تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 4.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر من نقطة السكون 0، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 291 كيلومتر في الساعة.

استون مارتن DBX موديل 2023

الاداء الفني لمحرك السيارة استون مارتن DBX موديل 2023

تضم السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 محرك ثماني الاسطوانات، 8 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 700 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

استون مارتن DBX موديل 2023

ابعاد وتصميم السيارة استون مارتن DBX موديل 2023

تأتي السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 بهيكل رياضي مع مصابيح أمامية تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى عدد رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 632 لتر، بينما تأتي بنسبة طول بلغت 5.039 متر، و 2.050 متر للعرض، مع عجلات رياضية ذات تصميم هندسي انيق.

استون مارتن DBX موديل 2023

سعر السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 في السوق السعودي

تقدم السيارة استون مارتن DBX موديل 2023 في السوق السعودي بقيمة قدرها مليون و 213 الف ريال.