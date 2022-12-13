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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الفخامة .. أقوى سيارة من أستون مارتن في عمان موديل 2023

استون مارتن سوبرليجرا
استون مارتن سوبرليجرا موديل 2023

تقدم شركة استون مارتن عملاقة تصنيع السيارات الإنجليزية، العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق العماني، وعلى رأسها النسخة سوبرليجرا موديل 2023 صاحبة الأداء المميز، والتي تحمل الكثير من القدرات الفنية القوية.

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استون مارتن سوبرليجرا موديل 2023

تظهر السيارة استون مارتن سوبرليجرا موديل 2023 بمقدمة عدوانية الشكل ذات ملامح حادة، حيث تتمتع بمصابيح أمامية تتسم بالشراسة، مع شبكة كبيرة الحجم ذات فتحات هوائية متعددة المداخل، بالإضافة إلى جنوط رياضية بتصميم انيق وقاعدة عجلات بطول 2.805 متر.

استون مارتن سوبرليجرا موديل 2023

تمتلك السيارة استون مارتن سوبرليجرا موديل 2023 مكابح ABS، وتقنية BA المسؤولة عن دعم المكابح، بالإضافة إلى برنامج التوزيع والثبات الالكتروني، مع تقنية التنبيه عند النقاط العمياء، ورصد وتتبع المسارات، وعرض مستوى الإطارات، إلى جانب خاصية التحكم في الجر، ومحدد سرعة.

استون مارتن سوبرليجرا موديل 2023

كما تضم السيارة استون مارتن سوبرليجرا موديل 2023 خاصية التحكم في الثبات، وحساسات حركة أمامية وخلفية، بالاضافة إلى كاميرا للمتابعة، مع مقصورة رياضية فاخرة تضم مقاعد من الجلد، ومكيف هواء اوتوماتيكي مزدوج، ونظام صوتي ترفيهي مميز، إلى جانب الكثير من اللمسات العصرية.

استون مارتن سوبرليجرا موديل 2023

وتستغرق السيارة استون مارتن سوبرليجرا موديل 2023 مدة زمنية قدرها 3.4 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، حيث تتمتع بناقل حركة أوتوماتيكي دفع خلفي، ومحرك بقوة 718 حصانا، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، سعة 5200 سي سي.

استون مارتن سوبرليجرا موديل 2023

سعر السيارة استون مارتن سوبرليجرا موديل 2023 في عمان

 

تأتي السيارة استون مارتن سوبرليجرا موديل 2023 داخل السوق العماني عبر فئة واحدة من التجهيزات مع سعر يقدر بـ 123 الف 230 ريال.

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