صحة أسوان: تطعيم 252 ألف طفل ضد الشلل بنسبة 99.3% من المستهدف

كشف الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان عن أن حصيلة فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان نجحت فى تطعيم 251 ألفًا و915 طفل بنسبة 99.3% من إجمالي المستهدف بمتابعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأشار الدكتور إيهاب عماد حنفي إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال إختتمت فاعليتها بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار الخطة القومية لوزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

شلل الأطفال

وأكد أن الحملة استهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين، وذلك عن طريق 1402 فريق طبي يجوب المنازل من بيت لبيت في جميع القرى والمناطق النائية.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأن إستراتيجية العمل بالحملة تضمنت التواجد في أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى، بالإضافة إلى فرق ثابتة متواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التطعيم باستخدام الطعم الفموى سابين أحادي التكافؤ نمط 2، ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنوياً للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

أنشطة متنوعة

وتفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التجهيزات الجارية لبدء العمل فى مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بمرافقة نائبه أحمد شعبان ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، بحانب مسئولى الجهات التنفيذية مما سيساهم في إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين فيه بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث .

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس محمد على وكيل وزارة الرى تضمن أهداف ومحاور ومراحل والتوقيتات الزمنية لتنفيذ هذا المشروع الضخم على مدار 20 شهر ، والذى ستقوم بتنفيذه الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، وبإشراف من الإدارة العامة للتوسع الأفقى بجنوب الوادى التابعة لوزارة الرى .

وأشاد اللواء أشرف عطية بموافقة وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم على تخصيص 365 مليون جنيه بدعم كبير من لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى ليرى مشروع تغطية مصرف السيل النور بعد سنوات عديدة ، والذى يستهدف إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية .