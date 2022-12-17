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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قصيدة لـ أسامة الأزهري يصوغ فيها معالم الهدي الرباني في بناء الإنسان

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

نشر الدكتور أسامة الأزهري عبر صفحته على الفيسبوك، قصيدة أنشأها يوضح فيها معالم الهدي النبوي الرباني في بناء الإنسان.

وقال د.الأزهري، عبر صفحته: هذه قصيدة لي، أنشأتها منذ فترة، وحاولت أن أصوغ فيها معالم الهدي الرباني في بناء هذا الكيان الإنساني، وعنوانها ( الإنسان)، وكان شيخ مشايخنا العلامة الدكتور محمد غلاب له كتاب اسمه: ( آمنت بالإنسان)، أي: آمنت بمكانته وكرامته، وتكريم الله تعالى له، وإليكم القصيدة: 
                         ( الإنسان)
هـــذا البـِنــاء عريــقٌ ... صــاغته أيــدى النُّبــــوَّهْ 
إذْ أودع اللهُ فِيــــــــــــهِ ... سِــرًا مصـونًا، وقـــــوّهْ
لطــــــائفُ الجـود أَبْــدتْ ... تـــــــشريفه وعلــــــــوَّهْ 
وحِلْيَــةُ العلـــم أَعْلـــتْ ... مقـــــــــداره وسُــــــمُوَّهْ
كـــمْ شــيَّد الرُّسْـلُ فيه ... إخباتـــــــــه وحُنُــــــــوَّهْ
كــمْ بَّـصروه وأعطــوا ... في الديــن حــقًّ الأُبــُـوَّهْ 
حــتى تــزكَّى ونَحــــَّى ... طغيــــــــانه وغُلُـــــــوَّهْ 
فـــصار حُـــرًّا نبــــيلا ... وصــــادقًا فى الأُخُــــوّهْ
رايــاته البــِيضُ غُــــرُّ ... مرآتـــــــــه مَجْلُــــــــوّهْ 
آفاقــــــــه واســــــعاتٌ ... وبِـــــــــالتُّـقَى مَكْـــسُوَّهْ 
يـــصطاد غُــرَّ الــلآلِي ... يَرْتـــاد أُفْـــقَ المُــــرُوَّهْ
بهمــــةٍ منــــه قامــــت ... وأُفْعمَـــــــتْ بــــــالفتوّهْ
فــــالله قـــــال ليحـيــى: ... (خـــذ الكتـــاب بِقُــــوّهْ) 
وصــلّ رب على مـــنْ ... في الحـشر أرجـو دُنُـوَّهْ
لَعَلَّـــني مِنْـــــهُ أَلْـــــقَى ... شَـــــــــفَاعةً مَرْجُــــوّهْ.

الدكتور أسامة الأزهري بناء الإنسان الدكتور محمد غلاب أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف

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