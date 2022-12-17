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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ سكودا كاميك موديل 2022 في مصر| صور

صدى البلد

شهدت أسعار السيارة سكودا كاميك موديل 2022، زيادة رسمية جديدة تقدر بـ 100 ألف جنيه على جميع فئاتها المطروحة في السوق المحلي، ويبلغ عددها فئتان وهما AMBITION و STYLE .

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سكودا كاميك موديل 2022

مواصفات السيارة سكودا كاميك موديل 2022 في مصر

تأتي السيارة سكودا كاميك موديل 2022 في السوق المصري بعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، ومحرك تبلغ قوته 110 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

سكودا كاميك موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة سكودا كاميك موديل 2022 إلى 188 كيلومتر في الساعة، وبهذه الإمكانيات الفنية تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

سكودا كاميك موديل 2022

وتتوفر السيارة سكودا كاميك موديل 2022 بمنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وفرامل EBD، بالإضافة إلى حساسات ركن مدعومة بكاميرا لسهولة التحكم، ونظام متابعة ضغط الهواء بالإطارات، وخاصية المساعدة على خوض المرتفعات ومثبت سرعة.

سكودا كاميك موديل 2022

أسعار السيارة سكودا كاميك موديل 2022

سكودا كاميك موديل 2022 الفئة الأولى AMBITION بسعر 850,000 جنيه بدلاً من 750,000 جنيه

سكودا كاميك موديل 2022 الفئة الثانية STYLE بسعر 950,000 جنيه بدلاً من 800,000 جنيه.

كاميك سكودا كاميك موديل 2022 سكودا مصر Ambition

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