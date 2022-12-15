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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | زيادة 100 ألف جنيه لأسعار سكودا سوبيرب موديل 2022

سكودا سوبيرب موديل
سكودا سوبيرب موديل 2022

شهدت أسعار السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 زيادة رسمية جديدة لجميع فئاتها المطروحة في السوق المصري ويبلغ عددة 3 فئات، هي Dynamic و Ambition و Sportline، وبلغت قيمة الزيادة 100 ألف جنيه.

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سكودا سوبيرب موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 في مصر:

سكودا سوبيرب موديل 2022 الفئة الاولى Dynamic بقيمة قدرها 1,075,000 جنيه بدلاً من 995,000 جنيه.

سكودا سوبيرب موديل 2022 الفئة الثانية Ambition بقيمة قدرها 1,250,000 جنيه بدلاً من 1,150,000 جنيه.

سكودا سوبيرب موديل 2022 الفئة الثالثة Sportlineبقيمة قدرها 1,300,000 جنيه بدلاً من 1,200,000 جنيه.

سكودا سوبيرب موديل 2022

مواصفات سكودا سوبيرب موديل 2022

جاءت السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات طراز DSGتعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر في الساعة، وتتسارع في مدة زمنية تصل الى 8.8 ثانية عند الانطلاق من وضعية السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

سكودا سوبيرب موديل 2022

وتعتمد سكودا سوبيرب موديل 2022 ، حيث دعمت بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، يستطيع ضخ قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

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