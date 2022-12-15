القائمة الكاملة لأحدث أسعار أودي في مصر | صور

نشر الوكيل المحلي للعلامة التجارية الألمانية أودي في مصر أحدث الأسعار الرسمية الجديدة لجميع الإصدارات والفئات المطروحة محلياً، وشهدت القائمة زيادات جديدة تراوحت حسب كل إصدار، وحسب الفئة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.
أودي A3 موديل 2022
الفئة الأولى Advanced بسعر 1,250,000 جنيه.
الفئة الثانية S-Line بسعر 1,350,000 جنيه.
الفئة الثالثة S-Line Sport back بسعر 1,350,000 جنيه.
أودي A4 موديل 2022
الفئة الأولىSMART بسعر 1,550,000 جنيه.
الفئة الثانية S LINE PLUS بسعر 1,790,000 جنيه.
أودي A5 موديل 2022
فئة S-LINE بسعر 1,890,000 جنيه
أودي A6 موديل 2022
فئة S-LINE بسعر 2,500,000 جنيه
أودي Q2 موديل 2022:
الفئة الأولى BASIS 2022 بسعر 999,000 جنيه.
الفئة الثانية S LINE 2022 بسعر 1,250,000 جنيه.
أودي Q3 موديل 2022:
الفئة الأولى ADVANCED بسعر 1,375,000 جنيه.
الفئة الثانية-LINE بسعر 1,550,000 جنيه.
الفئة الثالثة S LINE بسعر 1,690,000 جنيه.
الفئة الرابعة S LINE تربو بسعر 1,950,000 جنيه.
أودي Q7 موديل 2022:
الفئة TFSI بسعر 2,890,000 جنيه.
أودي Q8 موديل 2022:
فئة S Lineبسعر 3,550,000 جنيه.
فئة S Line Plusبسعر 3,750,000 جنيه.