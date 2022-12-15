القائمة الكاملة لأحدث أسعار أودي في مصر | صور

نشر الوكيل المحلي للعلامة التجارية الألمانية أودي في مصر أحدث الأسعار الرسمية الجديدة لجميع الإصدارات والفئات المطروحة محلياً، وشهدت القائمة زيادات جديدة تراوحت حسب كل إصدار، وحسب الفئة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

أودي A3 موديل 2022

أودي A3 موديل 2022

الفئة الأولى Advanced بسعر 1,250,000 جنيه.

الفئة الثانية S-Line بسعر 1,350,000 جنيه.

الفئة الثالثة S-Line Sport back بسعر 1,350,000 جنيه.

أودي A4 موديل 2022

أودي A4 موديل 2022

الفئة الأولىSMART بسعر 1,550,000 جنيه.

الفئة الثانية S LINE PLUS بسعر 1,790,000 جنيه.

أودي A5 موديل 2022

أودي A5 موديل 2022

فئة S-LINE بسعر 1,890,000 جنيه

أودي A6 موديل 2022

أودي A6 موديل 2022

فئة S-LINE بسعر 2,500,000 جنيه

أودي Q2 موديل 2022:

أودي Q2 موديل 2022:

الفئة الأولى BASIS 2022 بسعر 999,000 جنيه.

الفئة الثانية S LINE 2022 بسعر 1,250,000 جنيه.

أودي Q3 موديل 2022:

أودي Q3 موديل 2022:

الفئة الأولى ADVANCED بسعر 1,375,000 جنيه.

الفئة الثانية-LINE بسعر 1,550,000 جنيه.

الفئة الثالثة S LINE بسعر 1,690,000 جنيه.

الفئة الرابعة S LINE تربو بسعر 1,950,000 جنيه.

أودي Q7 موديل 2022:

أودي Q7 موديل 2022:

الفئة TFSI بسعر 2,890,000 جنيه.

أودي Q8 موديل 2022

أودي Q8 موديل 2022:

فئة S Lineبسعر 3,550,000 جنيه.

فئة S Line Plusبسعر 3,750,000 جنيه.