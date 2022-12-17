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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الجحود فاق الحدود.. نيفين منصور تنفعل بسبب واقعة قتل فتاة والدتها ببور سعيد

المتهة بقتل والدتها
المتهة بقتل والدتها فى بورسعيد

شنت الإعلامية نيفين منصور، هجوماً شديداً على الفتاة التى قتلت والدتها بمساعدة صديقيها، فى بور سعيد، قائلة :"  حرم عليكي.. أنا قلب وجعنى عليكي.. دى حادثة بشعة".

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وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن المجنى عليها، كتبت فى آخر سالة قبل وفتها لـ نجلتها المتهمة فى القضية، "ربنا يسعدك ويهنيكي". 


ولفتت إلى أن  المتهمة فى القضية قامت بوضع مياه مغلية على جسد الضحية حتى تتأكد من وفاتها، معلقة " أنت قلبك أيه.. إزاي هانت عليكي أمك للدرجة دي.. حرام عليكي".


وأشارت إلى أن  الحوادث في الفترة الأخيرة أصبحت بشعة، وغريبة، فكيف لبنت تقتل والدتها، وقبلها طبيب يقوم بعمل عمليات اجهاض، والقاء الأجنة لـ الكلاب".


وانفعلت على الهواء قائلة :" هو فى أيه تانى بعد الجرائم دي..  نعيش أسوأ أيام حياتنا فى زمن قل فيه التمسك بـ تعاليم الدين.. الجحود فاق الحدود من بعض الناس".


كلفت النيابة العامة فريق طبي تابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد بسحب عينة دماء للكشف عن إدمان المتهمة نورهان خليل قاتلة والدتها داليا الحوشى فى بورسعيد لبيان مدى تعاطيها مواد مخدرة من عدمه أو وقوعها تحت تأثير المخدرات أثناء تنفيذ الجريمة.

جاء قرار النيابة العامة عقب حالة اللامبالاة التى ظهرت عليها المتهمة بقتل والدتها مشرفة العمال فى بورسعيد أثناء تمثيل الجريمة وهى التى لم تشعر بأى نوع من الارتباك وكذلك حالتها التى ظهرت بها داخل محبسها بقسم شرطة بورفؤاد أول وهى الضحك واللامبالاة .

 

نيفين منصور القضية الحوادث

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