خيري رمضان: منتخب المغرب يتردد في كل العالم وأشعر بانكسار من حال الكرة المصرية

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن المنتخب المغربي كان لديه فرصًا للفوز بمباراته اليوم أمام كرواتيا والمحددة للمركزين الثالث والرابع لنسخة كأس العالم بقطر، قائلا: الفارق بين المركز الثالث والرابع ليس بعيدًا، أنتم شرفتم الكرة العربية بالوصول للمربع الذهبي، ويأتي من خلفكم فرقًا كبيرة مثل انجلترا والبرتغال والبرازيل".

وأضاف خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس، مساء السبت، أن الفريق المغربي كان يستطيع الوصول لنهائي كأس العالم ولكنها كرة القدم، متابعا: "السيستم الرياضي الموجود في المغرب استوقفني كثيرًا، والاتحاد المغربي كان حريصًا أن يخرج منتج عالمي للوصول بهذا الشكل المشرف، واسم المغرب بات يتردد في العالم واستطاع أن يكسب احترام العالم".

وتابع: "برغم شعوري بالفخر بعد المشوار المغربي المشرف بالمونديال أشعر بانكسار حقيقي ولا أشعر بتقدم حقيقي للكرة في مصر، متسائلًا: هل يعقل أن مصر لا تشارك بالمونديال حتى بأحد حكام الراية؟، كل اللي شارك من مصر حكم مساعد لتقنية الفار، وشوفوا شكل ملاعبنا ومنظر نقل المباريات وهتعرفوا احنا فين".