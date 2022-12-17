عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيري رمضان: منتخب المغرب يتردد في كل العالم وأشعر بانكسار من حال الكرة المصرية

المنتخب المغربي
المنتخب المغربي

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن المنتخب المغربي كان لديه فرصًا للفوز بمباراته اليوم أمام كرواتيا والمحددة للمركزين الثالث والرابع لنسخة كأس العالم بقطر، قائلا: الفارق بين المركز الثالث والرابع ليس بعيدًا، أنتم شرفتم الكرة العربية بالوصول للمربع الذهبي، ويأتي من خلفكم فرقًا كبيرة مثل انجلترا والبرتغال والبرازيل".

وأضاف خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس، مساء السبت، أن الفريق المغربي كان يستطيع الوصول لنهائي كأس العالم ولكنها كرة القدم، متابعا: "السيستم الرياضي الموجود في المغرب استوقفني كثيرًا، والاتحاد المغربي كان حريصًا أن يخرج منتج عالمي للوصول بهذا الشكل المشرف، واسم المغرب بات يتردد في العالم واستطاع أن يكسب احترام العالم".

وتابع: "برغم شعوري بالفخر بعد المشوار المغربي المشرف بالمونديال أشعر بانكسار حقيقي ولا أشعر بتقدم حقيقي للكرة في مصر، متسائلًا: هل يعقل أن مصر لا تشارك بالمونديال حتى بأحد حكام الراية؟، كل اللي شارك من مصر حكم مساعد لتقنية الفار، وشوفوا شكل ملاعبنا ومنظر نقل المباريات وهتعرفوا احنا فين".

خيري رمضان المنتخب المغربي كرواتيا المغرب المركز الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

إصابة بالجمجمة وقطع في الأذن.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

ترشيحاتنا

ناروتو داخل جامعة المنصورة تثير الجدل على السوشيال ميديا.. تفاصيل

في المدارس والجامعات .. إجراء مهم من الصحة لمواجهة أزمة مرضية طارئة

الأدنى منذ 11 سنة .. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بتونس تبلغ 8.8%

شاهد... ظهور مميز لـ بيج رامي في نهائيات مستر أولمبيا 2022

خبير أمن معلومات يحذر من تحديات السوشيال ميديا.. فيديو

عقب برونزية المونديال.. مودريتش يحسم موقفه من الاعتزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة خليل تستعرض جمالها بفستان ملفت| شاهد

مايا دياب تصدم الجمهور بنيولوك جديد| شاهد

يحميك من أمراض خطيرة.. خبيرة تغذية تشرح فوائد فيتامين ج

هل يستطيع الصيام المتقطع علاج مرض السكري النوع 2

فيديو

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي|تغطية خاضة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

كرواتيا تفوز بالبرونزية .. وأداء مشرف للمغرب بكأس العالم 2022

ليس رسميًا | مفاجأة في انفصال غادة عبدالرازق وزوجها هيثم زنيتا ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ