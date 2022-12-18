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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشجع يتقدم لخطبة صديقته فى مدرجات مباراة المغرب وكرواتيا.. صور

المشجع وخطيبته
المشجع وخطيبته

شهدت مدرجات ملعب خليفة الدولي الذي احتضن مباراة المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي، السبت، لقطة جميلة بعرض مشجع الزواج على صديقته.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة "الكأس" القطرية عبر حسابها على موقع "تويتر"، ظهر شاب يرتدي قميص المنتخب المغربي وسط حشد من المشجعين في المدرجات وهو يقدم خاتم الخطوبة لصديقته والتي وافقت على الفور وسط فرحة أصدقائهما وبعض المشجعين.

وقال العريس سهيل وهو لبناني الجنسية: "حضرت من أمريكا واخترت مباراة المغرب لطلب يدها لأنهم شرفوا العرب".

أما العروس وهي لبنانية أيضا وتدعى نسرين، فقالت: "كانت مفاجأة في حضور هذا الحشد.. لا أصدق نفسي".

خطوبة مدرجات ملعب خليفة الدولي المغرب المنتخب المغربي

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