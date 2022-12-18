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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلمقدم: الركراكي تعهد بالمنافسة على كأس العالم 2026

الركراكي
الركراكي

أشاد منعم بلمقدم الناقد الرياضي المغربي ، بما حققه المنتحب المغربي في كأس العالم 2022 المقام حاليًا في قطر ، وحصده للمركز الرابع في البطولة .

وقال بلمقدم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN": " ما حققه المنتخب المغربي في المونديال يدعو إلى الفخر ، فالمغرب أصبح المنتخب العربي و الإفريقي الأول في التاريخ الذي يصل إلى هذا الدور من كأس العالم ".

وأضاف : " وليد الركراكي اعتذر للجمهور المغربي عن ضياع حلم اللقب ، كما أنه تعهد للجمهور أن المنتخب المغربي سيكون منافسًا قويًا على لقب كأس العالم 2026 الذي سيقام في المكسيك و كندا و الولايات المتحدة الأمريكية .

منتحب المغرب كأس العالم كأس العالم 2022 الركراكي وليد الركراكي

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