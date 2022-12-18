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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تنشر تفاصيل جديدة عن Buick الكهربائية.. صور

جنرال موتورز تنشر
جنرال موتورز تنشر تفاصيل جديدة عن SUV كهربائية

كشفت جنرال موتورز سابقاً عند دخولها مجال السيارات الكهربائية مستقبلاً، ومن بين أبرز مشاريعها سيارة Buick الكهربائية بالكامل وسيتم طرحها في الأسواق بنهاية العقد الحالي، والآن تعمل تعمل العلامة التجارية الأمريكية على تجديد تصميمها أيضًا، بالإضافة إلى الشعار المعاد تصميمه الذي يمثل حقبة جديدة للعلامة التجارية.

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تم عرض أول نظرة على تصميمات بويك المستقبلية في Wildcat EV Concept الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام، تبدو الكوبيه المنخفضة الانسيابية أنيقة، لكن ماذا لو حصلت نظام دفع رباعي؟

جنرال موتورز تنشر تفاصيل جديدة عن SUV كهربائية 

يُظهر حساب جنرال موتورز ديزاين، الحساب الرسمي لشركة صناعة السيارات على إنستجرام، كيف سيبدو ذلك في منشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وفقًا لما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي ، كان التصميم عبارة عن رسم تخطيطي لـ Namwoo Kim ، يظهر "لقطة جديدة" لسيارة Buick، يعمل كيم كمصمم إبداعي في جنرال موتورز منذ 2014.

 

يتشابه التصميم مع مشروع سيارة Wildcat الكهربائية، ويمكن رؤية التشابه في عنصر الإضاءة العلوي والشبكة السفلية، وذلك على الرغم من أن فكرة كيم عن المصابيح الأمامية الرئيسية تختلف كثيرًا عن مفهوم السيارات الكهربائية مستقبلاً، وهناك أيضًا عجلات ضخمة. 

يخبرنا هذا أن هذا التصميم من المفترض أن يصبح سيارة دفع رباعي أو سيارة كوبيه رياضية متعددة الاستخدامات في ذلك الوقت كما يتضح خط السقف في الرسم.

 

هذه ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها رسومات Buick يتم نشرها على GM Design Instagram، ظهرت في السابق نسخة سيدان من Wildcat، والتي جاءت بتصميم كوبيه.

 

من الصعب القول ما إذا كان هذا سيصبح سيارة إنتاج أو حتى مجرد مفهوم، حيث تعتبر مجرد دراسة تصميم سنستمر في رؤيتها بينما تعيد جنرال موتورز تعريف نفسها على مدار السنين القادمة في مجال السيارات الكهربائية. 

السيارات الكهربائية Instagram GM Desig Buick دفع رباعي جنرال موتورز

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