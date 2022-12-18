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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد قرارت الحكومة| أسعار الأرز اليوم بالمجمعات الإستهلاكية والأسواق

أسعار الأرز
أسعار الأرز

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وذلك بعدما شهدت أسعار الأرز خلال الفترة الراهنة تلاعبا من بعض التجار في الأسعار ، وو صل الأمر إلى تخزين التجار للسلعة واحتكارها للتحكم فى أسعارها    .

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة

ويتراوح سعر الأرز بمنافذ الزراعة مابين 12 لـ 15 جنيها بالمنافذ.  

كما تطرح وزارة الزراعة المنافذ المتحركة لتجول بالميادين والشوارع وتصل إلي المناطق النائية التي يصعب الوصول لها .

 

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أسعار الأرز بالأسواق اليوم الأحد 18 ديسمبر

 زاد سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3%،  بما يتراوح بين 300 و500 جنيه للطن، وارتفعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة،  بما يتراوح من 100 : 300 جنيه بالطن.

وارتفعت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة“  اليوم بنحو 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 10.700 جنيه، وصعدت أسعار الأرز الشعير ”رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 10.500 جنيه، مقارنة بسعره أمس 10.200 جنيه، بزيادة 300 جنيه بالطن.

وقفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي “ عريض الحبة كسر 3% ” بنحو  500 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 16.300 جنيه، وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي “ رفيع الحبة كسر 5% ” ، ليبلغ سعر الطن 15.800 جنيه، بدلًا من 15.500 جنيه، أي بارتفاع 300 جنيه عن أسعاره أمس، وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 18 جنيهًا.

الأسعار المحددة لكيلو الأرز

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لايزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

 

أسعار الأرز بالتموين

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بسعر 10.5 جنيه لكيلو الأرز على بطاقات التموين، كما يتم طرح كيلو الأرز الأبيض المحلى بأسعار تتراوح من 14.5 و15 جنيها، وأيضا طرح الأرز الأبيض محلى فاخر بسعر 16.5 جنيها نسبة كسر لا تتعدى 3%.

 

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