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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد زواجه سرا.. فارق العمر بين مروان خوري وندى رمال

مروان خورى
مروان خورى

أثار الفنان مروان خوري حالة من الجدل الواسع بعد إعلان زواجه من ندى رمال فهمى ليودع بذلك العذوبية بعد فترة من حالة الجدل داخل الوسط الفنى.

 

جاء زواج مروان خوري مفاجأة للجميع حيث اندهش الكثير من هذه الزيجة كونها لم تكن بشكل علنى حيث تزوج مروان فى سرية تامه وكانت تمت الزيجة فى قبرص نظرا لاختلاف ديانة العروسين.

 

وتساءل الكثير عن فارق العمر بين مروان خوري وزوجته ندى رمال فهمى حيث بلغ فارق العمر بينهما 13 عاما حيث يعد يبلغ مروان خوري من العمر 54 عاما بينما تبلغ زوجته 41 عاما.

 

وكشفت عدد من مواقع الفن اللبنانية خبر زواج الفنان اللبناني مروان خوري من ندى رمال، بعد عودتهما سويا منذ فترة قصيرة، وعقد قرانهما في قبرص بعيدا عن الأنظار.

 

وأكدت الأخبار  أن مروان خوري عقد قرانه يوم الاثنين الماضي، بحضور الأقرباء، ومن المقرر أن يحتفلا سويا مع العائلة والأصدقاء المقربين في حفل خاص في لبنان.

 

جاء ذلك عقب تداول أنباء عن عودة مروان خوري وندى رمال، وكشف المطرب اللبناني في تصريحات تلفزيونية له إنه سيتمم الزواج قريبا.

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وقال مروان خوري في تصريحات سابقة بشهر مايو الماضي، إنه “ما في نصيب”، وكان مازال يرتدي خاتم الخطبة في يديه، وأوضح أنه يحب أن يرتدي دائما أشياء في يده.

 

وكان أول تعليق للفنان مروان خورى فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: "أنا حياتي الشخصية مفتوحة، لكن علاقاتي وقت يكون بدي أظهرها بظهرها بالوقت المناسب، بس إجمالا بفضل يضل هالمطرح إلي.. لأنه مؤمن إنه الفنان هو فنه الذي يقدمه للناس".

 

وكشف الفنان مروان خوري عن سر تأخر زواجه حتى الآن، رغم شهرته الواسعة بين الفتيات بالرومانسية، قائلا: "الزواج عندي مرتبط بالمشاعر والشغف".

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