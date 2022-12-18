تفعيل نظام الدفاع الجوي.. قتلى وجرحى في قصف يستهدف بيلجورود الروسية

أعلن حاكم منطقة بيلجورود، جنوب روسيا، مقتل شخصا وإصابة أربعة آخرون في قصف بالمنطقة، التي تقع بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، اليوم الأحد.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف: "تم تفعيل نظام دفاعنا الجوي فوق بيلجورود ومنطقة بيلجورود".

وأضاف: "أربعة أشخاص أصيبوا. وتنقلهم الفرق الطبية إلى المستشفى".

وأشار إلى أن مصنع دواجن تضرر وأصيبت نوافذ في العديد من المباني السكنية والسيارات.

وقال ثلاثة شهود لرويترز إن دوي انفجارات سمع في المدينة يوم الأحد.

وتعد بيلجورود واحدة من عدة مناطق في جنوب روسيا تعرضت فيها أهداف مثل مخازن الوقود والذخيرة للانفجارات منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير.