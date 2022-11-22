خط دفاع بيلجورود.. روسيا تعزز حدودها مع أوكرانيا| تفاصيل

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أنه يجري إنشاء خط دفاع جديد على الحدود بين أوكرانيا ومنطقة بيلجورود الغربية في روسيا.

وقال المسؤول إن هذه الخطوة تأتي ردا على التوترات المتزايدة على الحدود، لكنه لم يكشف عن تفاصيل حول البناء، محذرا من أن تصريحاته “يستمع إليها أعداؤنا بعناية”.

وأضاف: “سأذكر هذا بإيجاز: يتم تنفيذ العمل على نطاق واسع. ومنذ أبريل، وفي إطار سلطاتنا، انخرطنا بنشاط في تعزيز الحدود”.

وردا على سؤال عما إذا كان يشير إلى ما يسمى “خط فاجنر”، وهو نظام من الهياكل المضادة للدبابات التي بنتها المنظمة العسكرية الروسية الخاصة “مجموعة فاجنر” في منطقة دونباس، قال جلادكوف إنه يفضل عدم التعليق على “أشخاص محترمين” آخرين ويريد التركيز على ما يسمى بخط بيلجورود “zasechnaya”.

يشير خط “zasechnaya” إلى الهياكل الدفاعية الخشبية، التي تتكون من الأشجار المقطوعة، والتي استخدمتها روسيا بين القرنين 10th و 18th للدفاع ضد غارات العدو.

وقال الحاكم إن “منطقة بيلجورود وقفت دائما على حدود الدفاع عن الدولة الروسية، ولا تزال تفعل ذلك”.

وبعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في أواخر فبراير، قصفت قوات كييف مرارا وتكرارا وأطلقت طائرات بدون طيار ضد أهداف مدنية وعسكرية في المنطقة. وفي بعض الحالات، ضربت مساكن خاصة، فضلا عن مدرسة وروضة أطفال.