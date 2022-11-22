عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مكالمة خادعة .. رئيس بولندا يعلن موقفه من الحرب مع روسيا

رئيس بولندا يعلن
رئيس بولندا يعلن موقفه من الحرب مع روسيا

اعترف الرئيس البولندي، أندريه دودا، خلال مكالمة مع المخادعين الذين تظاهروا بأنهم الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه حريص جدا على تجنب حرب مع روسيا

وجرت المحادثة مع المخادعين الروس فوفان ولكزس، وهو اليوم الذي انفجر فيه صاروخ في قرية بولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وبينما سارعت وسائل الإعلام الغربية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إلقاء اللوم في الحادث على روسيا، سرعان ما قال مسؤولون بولنديون وأمريكيون وأوروبيون إن الصاروخ أوكراني.

وقال دودا لماكرون المزيف في تسجيل صوتي، أصدره فوفان ولكزس في برنامجهما على المنصة الروسية RuTube: “ثق بي، أنا حريص للغاية. أنا لا أتهم الروس. إيمانويل، هذه هي الحرب. أعتقد أن كلا الجانبين سيلومان بعضهما البعض في هذه الحرب”.

باتريوت في الطريق.. كيف ستحمي أمريكا وألمانيا سماء بولندا بعد حادثة الصاروخين

ألمانيا تزود بولندا ببطاريات صواريخ على الحدود مع أوكرانيا

وأصر على أن التصعيد بين حلف شمال الأطلسي وروسيا لم يكن في مصلحة بولندا أو التحالف العسكري بأكمله بقيادة الولايات المتحدة.

قال الزعيم البولندي: “إيمانويل، هل تعتقد أنني بحاجة إلى حرب مع روسيا؟ لا، لا أريد ذلك. لا أريد حربا مع روسيا. وأنا حريص للغاية. ثق بي، أنا حريص للغاية”.

واعترف مكتب دودا في وقت لاحق على تويتر بأنه وقع ضحية لزوج من المخادعين. 

وأضاف أن الرئيس أدرك أنه ربما كانت هناك محاولة خدعة خلال المكالمة بسبب الطريقة غير العادية التي كان الشخص يدير بها المحادثة، مضيفا أنه أنهى المكالمة بعد ذلك.

وفي الساعات التي تلت سقوط الصاروخ على قرية برزيوودو البولندية قال دودا إن صاروخا “روسي الصنع” متورط لكنه لم يلوم موسكو. واعترف في وقت لاحق، إلى جانب مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، بأنه صاروخ دفاع جوي أوكراني انحرف عن مساره وسط سلسلة من الغارات الجوية الروسية.

روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا دودا ماكرون بولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءً قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

بـ قرار عاجل .. إخلاء مدرسة تعليم أساسي في المنوفية | صور

إنقاذ سوق غزة القديم في العتبة من كارثة والسيطرة على حريق داخله

موضوعات متعلقة

أداء مميز.. أول تهنئة من خارج السعودية بفوز "الأخضر" أمام الأرجنتين

أول تعليق أمريكي على إعلان إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

الأكبر والأكثر شمولية وفعالية.. تركيا تكشف نتائج عملياتها في سوريا والعراق

استفزاز لـ الصين.. كامالا هاريس تعلن دعم واشنطن لـ الفلبين

قرار غريب.. زيلينسكي يوقع قانونا ينهي آمال أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي

كأس العالم.. المنتخب الإيراني يواجه عواقب وخيمة بسبب الصمت خلال النشيد الوطني

أوكرانيا تكشف عن تعبئة سرية لقوات الجيش الروسي في القرم

قتل الأسرى الروس.. جندي أوكراني يفضح تورط الناتو في حرب أوكرانيا

ترشيحاتنا

حق مقدس .. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر أمريكا

بدأت 2020 ولها 3 محاور وأهداف.. تفاصيل خطة الإصلاح الهيكلي لتقوية الاقتصاد

211 ضابطا.. الأمم المتحدة تكرم رجال الداخلية المشاركين فى قمة المناخ

مفاجأة خيرسون.. مقتل جندي أمريكي في صفوف الجيش الأوكراني

مها عبدالناصر: قطاع السياحة مشروع دولة بالكامل وليس مسئولية وزارة واحدة

صلاح عبدالفتاح: حكم مواجهة الأرجنتين والسعودية الأضعف بالمونديال وفيفا أحرج كلاتينبرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

لسبب غريب.. هدم جسر أثري عمره 150 عاما في الهند

بعد فوز الأخضر على الأرجنتين.. إليك أشهر الأكلات السعودية

بالصبار.. وصفة لزيادة نمو الشعر

فيديو

السعودية تبهر العالم بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2/1 في كأس العام.. فيديو

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس .. قرارات مهمة من وزير التعليم

تراجع الدولار عالميا ومفاجأة في أسعار الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ