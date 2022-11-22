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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تزود بولندا ببطاريات صواريخ على الحدود مع أوكرانيا

بطاريات صواريخ
بطاريات صواريخ

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريخت عن التوصل لاتفاق مع نظيرها البولندي على نشر أنظمة الصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي في بولندا، فضلا عن دعم وحماية أجوائها بمقاتلات ألمانية .
 

وقالت لامبريخت في بيان، نشر على حساب وزارة الدفاع الألمانية على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "بولندا تعتبر صديقنا وحليفنا، وهي غير محمية باعتبارها جارة لأوكرانيا".
 

وأضافت، "اتفقنا مع نظيري البولندي ماريوش بلاشاك على إرسال أنظمة الصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي ودعم حماية الأجواء البولندية بمقاتلات "يوروفايتر".

وفي وقت سابق، أعلنت لامبريخت في تصريحات صحفية، أن ألمانيا ستقدم لبولندا بطاريات أنظمة "باتريوت".

وأوضح وزير الدفاع البولندي في وقت لاحق أن تلك البطاريات ستنشر على حدود بولندا مع أوكرانيا، ولم يذكر عدد البطاريات التي من المقرر نشرها في بولندا.

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