اقتصاد السعودية .. سوق الأسهم يغلق على انخفاض اليوم

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية التعاملات، اليوم الأحد، على تراجع منهيا مكاسب استمرت 3 جلسات، بضغط من هبوط أسعار النفط والأسهم العالمية يوم الجمعة.

وبحسب قناة "العربية"، تراجع النفط، وهو محفز رئيسي لأسواق المال في دول الخليج، بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة بتأثير كبير من الهبوط الذي شهدته الأسهم العالمية والخوف من ركود وشيك بعد أن أشارت بنوك مركزية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إلى مواصلة المعركة الصارمة مع التضخم.

وهبط المؤشر السعودي الرئيس 0.4% مما أنهى سلسلة مكاسب استمرت 3 جلسات متتالية بضغط من هبوط سهم بنك الرياض بنسبة 2.5%.

كما تراجع سهم عملاق النفط أرامكو 0.6%.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع أرامكو وسينوبك الصينية لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع متكامل للبتروكيماويات في مصفاة موجودة بالفعل في ينبع بالسعودية.

وارتفعت أسهم سابك 0.7%.

وتربط أغلب دول مجلس التعاون الخليجي من بينها السعودية، عملاتها بالدولار وتتبع السياسة النقدية للمركزي الأميركي مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر لتشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.