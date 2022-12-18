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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسعيرة جبرية.. التموين: قيمة محددة لـ الأرز في المحال العامة| فيديو

أرز
أرز

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز التجارة الداخلية، عن أسعار الأرز التي قامت الدولة بوضعها كتسعيرة إجبارية في جميع المحال التجارية.

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تحرير 9 محاضر لمزارعين فى المحلة لامتناعهم عن توريد الأرز

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بعد قرارت الحكومة| أسعار الأرز اليوم بالمجمعات الاستهلاكية والأسواق

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن سعر كيلو الأرز السائب 12 جنيها والمعبأ 15 جنيها والأرز الفاخر بـ 18 جنيهاً.

وتابع أن يجب على جميع الأسواق والمحال التجارية والعامة الالتزام بهذه الأسعار المعلنة من قبل الدولة للأرز حتي لا يتعرض من يخالف هذه التسعيرة للمساءلة القانونية.

https://fb.watch/hv3h_rU1tm/?mibextid=NnVzG8

التموين قناة الحياة الحكومة المحال التجارية سعر كيلو الأرز الدكتور إبراهيم عشماوي الأرز السائب أسعار الأرز اليوم

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