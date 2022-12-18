تسعيرة جبرية.. التموين: قيمة محددة لـ الأرز في المحال العامة| فيديو

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز التجارة الداخلية، عن أسعار الأرز التي قامت الدولة بوضعها كتسعيرة إجبارية في جميع المحال التجارية.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن سعر كيلو الأرز السائب 12 جنيها والمعبأ 15 جنيها والأرز الفاخر بـ 18 جنيهاً.

وتابع أن يجب على جميع الأسواق والمحال التجارية والعامة الالتزام بهذه الأسعار المعلنة من قبل الدولة للأرز حتي لا يتعرض من يخالف هذه التسعيرة للمساءلة القانونية.

https://fb.watch/hv3h_rU1tm/?mibextid=NnVzG8