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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مصر الحديثة: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية

صدى البلد

أعلن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأكد هلال، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، التي انعقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، بناء على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية.

وبعث هلال رسالة طمأنة للمواطنين بشأن التعديلات المقدمة، منوها بأنها تقتصر على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول، فهي لن  تمس العمليات المصرفية للمواطنين أو الأسرار التجارية أو المصرفية أو المهنية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إلى أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، التي تتيح للدول المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو ما يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

مجلس النواب البرلمان قانون الإجراءات الضريبية لاتفاقيات الدولية الضريبية الدكتور حنفي جبالي

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