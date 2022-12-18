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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفرو الأبيض الناعم.. مادلين مطر تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

مادلين مطر
مادلين مطر

شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت مادلين مطر بإطلالة شتوية انيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا مصمما من القماش الناعم، أسود اللون، ونسقت عليه بالطو باللون الأبيض مزين بالفرو الناعم.

وطرحت اللبنانية مادلين مطر فى نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.


يذكر أن مادلين مطر قدمت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.


مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.

 

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إطلالة شتوية اللون الابيض تبرز انوثتها مادلين مطر أغنية خط أحمر

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