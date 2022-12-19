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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهرجان التحطيب يستضيف قطار الشباب والرياضة فى ثان أيامه

مهرجان التحطيب يستضيف
مهرجان التحطيب يستضيف قطار الشباب والرياضة فى ثانى أيامه

استضاف مهرجان التحطيب القومى فى ثانى أيام فعالياته، قطار الشباب والرياضة أثناء زيارتهم لمحافظة الأقصر؛ والذى يقام برعاية أ. د نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فى تقديم فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثانية عشرة بساحة أبو الحجاج، والذى يترأسه الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس المهرجان، ويستمر حتى ٢١ ديسمبر الجاري بمحافظة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى.

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تفاعل أعضاء قطار الشباب مع الفقرات الفنية وسامر التحطيب الذى أقيم بساحة أبو الحجاج بمصاحبة فرقة النيل للموسيقى والغناء، كما قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني منها "طلى من المشربية، يا نعناع، على الزراعية، اه يا أسمر يا زين، طيب طيب، القلل القناوى، يا ما دقت، مصر الحبيبة غناء جماعي" بقيادة منال إبراهيم، بينما قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية استعراضات "السقايين، الحوايا، التحميلة" بقيادة المدرب أحمد واصف، وقدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية "التحميلة، فاصل غنائى، التنورة" تصميم وتدريب محمود يحيى، بجانب تقديم فرقة قنا للفنون الشعبية تابلوه الفرح "القناوى" من التراث القنائى القديم تجميع تراث صفوت البططى، تصميم وتدريب أحمد فؤاد، وقدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية أغانيها المعبرة عن التراث الشعبي غناء الريس قرشى بقيادة إلهام سعد، وإستمرارا للفن الصعيدي قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية رقصات "أمانة يا مراكبي، خطبونى يا أبوالحسن، الشعبيات، التحطيب" بقيادة أسامة الملواني.

على مسرح قصر ثقافة حاجر العديسات قدمت الهيئة عدد من العروض الفنية، حيث قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عروضها المعبرة عن تراثها ومنها "نخل عالى، سامر التحطيب، الآلاتيه، السحجة، التنورة، حسن ونعيمة"، تصميم وتدريب سيد تونى، غناء عبد الرحمن أحمد، بينما أدت فرقة سوهاج للفنون الشعبية رقصات التراث الشعبي وهي "الربابة، السوهاجية، التحطيب" تدريب محمد الرز.

وبقصر ثقافة حوض الرمال قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية عروضها المتميزة ومنها "الصعيدى، ضوء القمر" تدريب وائل عيد، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراض "التحطيب" بقيادة محمد فاروق.

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