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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبرز الفنون التراثية.. شاهد انطلاق مهرجان التحطيب بمعبد الأقصر

إنطلاق مهرجان التحطيب
إنطلاق مهرجان التحطيب بالأقصر

وسط حشد جماهيري كبير من أهالى محافظة الأقصر ، انطلق مساء أمس السبت، مهرجان التحطيب  ، في دورته الثانية عشر والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى ، وذلك من داخل ميدان أبو الحجاج وأمام معبد الأقصر.

وبدأ المهرجان بعروض خاصة من فرقة الأقصر للفنون الشعبية، ثم تلها عروض لعبة التحطيب. 

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اليوم .. إنطلاق مهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر

ويشارك في المهرجان هذا العام فرق "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، ملوى، الشرقية" للفنون الشعبية ويشارك شيوخ اللعبة من نفس المحافظات، ومجموعة مزمار النيل المصاحبة للاعبى التحطيب.

جدير بالذكر أن لعبة التحطيب لعبة تراثية تعرف بصعيد مصر باسم "لعبة الرجال" وقد نجحت مصر في تسجيلها ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادى بمنظمة اليونسكو، وذلك لتناقلها من جيل إلى جيل بدء من عصر الفراعنة وحتى الآن.

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