تقديم خدمات طبية لصالح المرضى غير القادرين بقرى ونجوع الأقصر

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان خلال النصف الاول لشهر ديسمبرباجراء عدد 34 عملية قلب وعيون، فضلا عن تسليم عدد (16)جهاز تعويضي وطرف صناعى للمرضى غير القادرين ولذوي الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة الأقصر.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الأقصر وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد محمد حسين بغدادى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، أو الحالات التى تسليمها اى مساعدة او مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب عمليات العيون فى محافظة الأقصر عدد 7172عملية، وفى مجال عمليات القلب تم اجراء 592عملية، فضلا عن تسليم 182 جهاز تعويضيى وطرف صناعى بجميع قرى ومراكز الأقصر .