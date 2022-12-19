في هذا التوقيت.. انقطاع المياه عن عدة مناطق في الدقهلية

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، انقطاع المياه عن المناطق ( الوحدة المحلية بالصلاحات – الوحدة المحلية بميت سويد) وذلك لمدة 7 ساعات اليوم الأثنين الموافق 2022/12/19.



ويكون الانقطاع اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً، وذلك نظراً للقيام بأعمال لربط خط مياه 6 بوصو على خط المياه الرئيسي قطر 600 مم.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.