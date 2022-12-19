ناطحة سحاب لخفض الانبعاثات السامة في أستراليا.. تقرير

عرض برنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرًا عن أول ناطحة سحاب "معاد تدويرها" في العالم بأستراليا.

يقع مبنى "AMP" بمدينة سيدنى الأسترالية، وهو البرج الذى خطف أنظار العالم بعدما تحول بفضل التقنيات الحديثة إلى مبنى "معاد تدويره".

يعود المبني إلى سبعينيات القرن الماضي، وأراد مالكوه استبداله بمبنى أعلى كفاءة في استخدام الطاقة، حيث إن هدمه يعود بآثار سلبية على البيئة من مخلفات البناء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الآلات الثقيلة.

في عام 2014، أطلقت شركة الاستثمار الأسترالية مسابقة معمارية مع شرح غير مسبوق أي "بناء ناطحة سحاب جديدة" دون هدم القديمة.

وفي وقت سابق من هذا العام، حصل برج "AMP" على أفضل مبنى بالعالم خلال مهرجان العمارة العالمي بالبرتغال، ومن الأهداف السامية التي يحملها المبنى تقليل الانبعاثات السامة والوقوف الفوري لهدم المباني القديمة.

