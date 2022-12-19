حزب الجيل يشيد بإنتاج أول حارقة ولاعة محطات توليد الكهرباء

أشاد المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى فى اجتماعه اليوم برئاسة ناجى الشهابى بإعلان وزارة الإنتاج الحربى فى مؤتمر حضره وزير الكهرباء بنجاح مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحرب) فى إنتاج أول إنتاج الحارقة (ولاعة لمحطات توليد الكهرباء) والتى تعد إحدى المكونات الاستراتيحية التى تدخل ضمن مكونات تشغيل المحطات الكهربائية ويوجد بكل محطة لتوليد الكهرباء ما بين 16ولاعة الى 64 ولاعة ،طبقا لقدرات كل محطة ، وذلك بالتعاون مع شركة AT D الإماراتية والشركة القابضة لكهرباء مصر وأعتبرها خطوة مهمة على طريق تصنيع توطين الصناعة فى مصر والاستغناء عن الاستيراد مما يعيد التوازن والثقة الجنيه المصري ويحد من الارتفاع غير المبرر للدولار.

ورحب حزب الجيل فى بيانه بتأكيد اللواء مهندس محمد صلاح وزير الانتاج الحربي بأن الشركات التابعة لوزارته لديها من الإمكانيات ما يمكنها من القيام بتصنيع قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وتأهيل كافة المحطات الكهربائية ، بخامات محلية بالكامل وبإتباع أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

وـعرب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية عن سعادته بما تم وأنه يقرب تحقيق حلمنا بتوطين الصناعة فى مصر ورفع شعار صنع فى مصر ، مما يمكننا أيضا من تحقيق حلم الإستغناء عن الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي مما يقلل من إحتياجنا للعملات الأجنبية ويقوى الجنيه المصري.

وأشاد «الشهابى » بالتعاون الذى تم بين وزارة الإنتاج الحربى متمثلا فى الهيئة القومية للانتاج الحربى (مصنع 200 الحربى) ووزارة الكهرباء متمثلا فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وبين أحدى الشركات الاستثمارية (شركة ADT الإماراتية) التى مولت المشروع وقدمت الرسوم الفنية لمصنع 200 الحربى والذى عدل فيها بواسطة علماؤه وخبراؤه ومهندوسوه ، مؤكدا أن مصر فى جمهوريتها الجديدة تحتاج إلى مثل هذا التعاون فى كافة ما نستورده من الخارج ومما تحتاجه الصناعة والمشروعات القومية من معدات وقطع الغيار.

وأشاد الشهابى بالرؤية التى طرحها وزير الانتاج الحربي "المهندس محمد صلاح" أمام وزير الكهرباء "د محمد شاكر" عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة وتأكيده أنه لدى شركات الإنتاج الحربي من الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية ما يمكنها من القيام بتصنيع قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وتأهيل كافة المحطات الكهربائية وكذلك القيام بأعمال صيانتها وتحديثها وفقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في التصنيع وتوفيرها طبقا للمواصفات والمتطلبات اللازمة لذلك وأيضاً توفير العمالة اللازمة والمدربة على تركيبها أثناء العمل داخل المحطة مما سيوفر الكثير من تكاليف صيانة وتشغيل هذه المحطات من خلال الاعتماد على مكونات وقطع غيار محلية الصنع وكذا تطوير نظم استهلاك الوقود ما يعظم من قيمة المكون المحلي ويوفر العملات الأجنبية ودعا الحكومة إلى تعميعها فى كافة المشروعات القومية.

ووجه رئيس حزب الجيل «ناجى الشهابى» التهنئة والتحية إلى وزارتى الإنتاج الحربى والكهرباء والعاملين بهما والشركة الإماراتية الاستثمارية على هذا الانتاج وأكد أن تعاونهم أحيا لدينا الأمل فى تحقيق الإكتفاء الذاتي والإستغناء عن الإستيراد وتوفير العملات الأجنبية وتحقيق شعار صنع فى مصر على أرض الواقع.